Sevilla FC
Antonio Cordón confía en la salvación del Sevilla: "Lo vamos a sacar adelante"
El director de fútbol del Sevilla confía en la capacidad del equipo para lograr la salvación a pesar del "momento complicado" y hace un llamamiento para que la afición sea un factor determinante ante la Real Sociedad
El Sevilla prepara la primera de las cinco finales que tiene por delante. La Real Sociedad será el rival al que los hispalenses deben ganar para aumentar sus posibilidades de conseguir la permanencia. Ganar este partido no soluciona la crisis a corto plazo, pero levantaría el ánimo y las esperanzas de un equipo que parece que rumba a la deriva sin remedio.
En medio de este contexto, la afición se ha movilizado en redes para llevar en volandas al equipo en los partidos que quedan como local -Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid- y los jugadores han respondido impulsando la campaña de vestir de rojo el Sánchez-Pizjuán. Gudelj, además, lanzó un comunicado en el que trataba de rebajar tensiones y mostrar su confianza en sus compañeros.
Antonio Cordón también se ha sumado a lanzar un mensaje de positividad y de unión para que sevillistas y jugadores vayan de la mano para lograr el objetivo. En el transcurso de la temporada, parecía que el Sevilla no sufriría, al menos de esta manera. Almeyda llegó a tener al equipo lejos de la zona roja, pero en el último tramo de la temporada ha terminado en "un momento complicado que sabíamos que podía ocurrir. No lo esperábamos en este momento, pero sabíamos la temporada iba a ser difícil y tenemos que mirar hacia delante", ha reconocido el director deportivo en los medios oficiales del club.
Cordón ha evocado a vivir una gran noche en Nervión en la que la afición impulse al equipo como "lo demostró ante el Atlético de Madrid creando esa energía tan positiva. Estuvieron los 95 minutos animando y apoyando a los jugadores. Esta afición no la tiene prácticamente nadie y el lunes va a ser fundamental para sacar los tres puntos", ha añadido, para continuar elogiando a los sevillistas para que "el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo, el apoyo que siempre hemos sentido de nuestra afición. Con el apoyo de ellos vamos a sacar adelante el partido. Va a ser complicado, pero estamos convencidos".
Un calendario complicado, pero no imposible
El Sevilla tiene por delante cinco partidos, en los que tiene que puntuar al menos siete puntos para encaminar la salvación. García Plaza no ha conseguido ganar lejos de Nervión, por lo que los partidos en casa tiene aun más relevancia para conseguir esos puntos tan determinantes.
La figura del técnico madrileño ha quedado señalada tras la versión del equipo ante Levante y Oviedo, además de haber encadenado otra derrota ante Osasuna que lo ha hundido en la clasificación. Aun así, Cordón ha mostrado firme la posición del club: "Confiamos plenamente en el staff". Por último, el directo deportivo ha sentenciado mostrando su confianza en lograr el objetivo: "Creemos que lo vamos a sacar adelante con la unión y el apoyo de todo".
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