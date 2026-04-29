Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horas extra Policía LocalTranvibús PradoPlan viviendaAvisos Aemet AndalucíaFeria Gamba HuelvaSubida alquilerTerrazas AlamedaRestaurante Carlos HerreraFecha Feria Abril 2027Ley alquiler
instagramlinkedin

Sevilla FC

Jesús Navas encabeza una sesión de entrenamiento marcada por dos bajas importantes en el Sevilla

El histórico capitán sevillista acudió al entrenamiento para infundir ánimos a sus excompañeros ante el crucial duelo del lunes contra la Real Sociedad

Luis García Plaza, Nemanja Gudelj y Jesús Navas en el entrenamiento de este martes

Luis García Plaza, Nemanja Gudelj y Jesús Navas en el entrenamiento de este martes / Sevilla FC

Pablo León

Pablo León

Jesús Navas ha encabezado la imagen del entrenamiento del Sevilla en la mañana de este martes. El histórico capitán sevillista ha estado acompañando a sus excompañeros en la sesión de hoy para levantar los ánimos ante un partido crucial como lo es el del lunes ante la Real Sociedad.

El Sevilla ha carecido de una figura de peso tras la ausencia del palaciego hace ya más de un año. Aunque hay jugadores de cierta jerarquía en la plantilla, como lo pueden ser Gudelj por su trayectoria en el club; o Azpilicueta por su experiencia; desde que Navas colgó las botas no hay nadie que tire de coraje y ejemplo como lo hacía él.

Es por eso que el ambiente en el entreno ha sido diferente con la presencia de Navas. Todos los jugadores han reservado un momento para poder saludarlo. Luis García Plaza se ha detenido a hablar con él, empapándose del mayor exponente del sevillismo que ha dado la carretera de Utrera.

El exsevillista ha declarado en los medios oficiales del club que ha animado a los jugadores a "salir a morir, a por todas, que tenemos la mejor afición del mundo. Es pasión, casta, coraje... el sentimiento de este club lo tenemos todos y seguro que la afición, que es clave, nos va a llevar a la victoria".

Un entrenamiento con ausencias importantes

El entrenamiento ha estado marcado por dos bajas. La primera de ellas ha sido Djibril Sow. El suizo ha estado entrenando aparte a causa de un golpe que sufrió en Pamplona. Igualmente, Luis García Plaza no podrá contar con el centrocampista que partió de titular la pasada jornada ya que vio la quinta tarjeta amarilla y se pierde el partido por sanción.

Noticias relacionadas y más

Quién tampoco estará será Suazo. El chileno completó los 90 minutos en El Sadar tras volver al once titular un mes después. No obstante, ha tenido que entrenar por separado debido a dolencias en el hombro. El lateral zurdo apareció en la llegada del equipo a Sevilla con un cabestrillo que parece indicar que llegará entre algodones al encuentro ante la Real Sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuntamiento y Sevilla FC llegan a un acuerdo por el nuevo Sánchez-Pizjuán: luz verde al proyecto, que arrancará en verano de 2027
  2. Vecinos de Nervión plantan cara al Sevilla y la reforma del Sánchez-Pizjuán: 'Siento los colores pero mis calles están por encima
  3. Alineación y horario del Oviedo-Sevilla: el primer plan de Luis García Plaza
  4. Aprobado el nuevo estadio Sánchez-Pizjuán: el Sevilla FC construirá un aparcamiento para vecinos, una plaza con pérgolas y zonas verdes a las afueras de la ciudad
  5. Un golpe cruel en el último minuto deja al Sevilla en descenso y tocado psicológicamente tras caer en El Sadar (2-1)
  6. Cuenta atrás en el Sevilla: García Plaza afina en la recta final antes de su debut en Oviedo
  7. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Atlético de Madrid: la cantera saca las castañas del fuego
  8. García Plaza se estrena en Nervión con la defensa del Sevilla en cuadro para recibir al Atlético de Madrid

Jesús Navas encabeza una sesión de entrenamiento marcada por dos bajas importantes en el Sevilla

Jesús Navas encabeza una sesión de entrenamiento marcada por dos bajas importantes en el Sevilla

Antonio Cordón confía en la salvación del Sevilla: "Lo vamos a sacar adelante"

Antonio Cordón confía en la salvación del Sevilla: "Lo vamos a sacar adelante"

Eder Sarabia no confía en la salvación del Sevilla: ''No sé si está preparado''

Eder Sarabia no confía en la salvación del Sevilla: ''No sé si está preparado''

Azpilicueta se suma a la lucha por la permanencia

Azpilicueta se suma a la lucha por la permanencia

Gudelj hace un llamamiento a la afición del Sevilla para lograr la permanencia: ''No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer''

Gudelj hace un llamamiento a la afición del Sevilla para lograr la permanencia: ''No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer''

Cinco derrotas de cinco: el preocupante precedente del Sevilla contra los equipos que le quedan para conseguir la permanencia

Cinco derrotas de cinco: el preocupante precedente del Sevilla contra los equipos que le quedan para conseguir la permanencia

El juicio contra el aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. en el Pizjuán es pospuesto hasta septiembre

El juicio contra el aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. en el Pizjuán es pospuesto hasta septiembre

El Sevilla necesita al menos siete puntos para asegurar la permanencia: estos son los cálculos para evitar el descenso

Tracking Pixel Contents