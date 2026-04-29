Jesús Navas encabeza una sesión de entrenamiento marcada por dos bajas importantes en el Sevilla

Jesús Navas ha encabezado la imagen del entrenamiento del Sevilla en la mañana de este martes. El histórico capitán sevillista ha estado acompañando a sus excompañeros en la sesión de hoy para levantar los ánimos ante un partido crucial como lo es el del lunes ante la Real Sociedad.

El Sevilla ha carecido de una figura de peso tras la ausencia del palaciego hace ya más de un año. Aunque hay jugadores de cierta jerarquía en la plantilla, como lo pueden ser Gudelj por su trayectoria en el club; o Azpilicueta por su experiencia; desde que Navas colgó las botas no hay nadie que tire de coraje y ejemplo como lo hacía él.

Es por eso que el ambiente en el entreno ha sido diferente con la presencia de Navas. Todos los jugadores han reservado un momento para poder saludarlo. Luis García Plaza se ha detenido a hablar con él, empapándose del mayor exponente del sevillismo que ha dado la carretera de Utrera.

El exsevillista ha declarado en los medios oficiales del club que ha animado a los jugadores a "salir a morir, a por todas, que tenemos la mejor afición del mundo. Es pasión, casta, coraje... el sentimiento de este club lo tenemos todos y seguro que la afición, que es clave, nos va a llevar a la victoria".

Un entrenamiento con ausencias importantes

El entrenamiento ha estado marcado por dos bajas. La primera de ellas ha sido Djibril Sow. El suizo ha estado entrenando aparte a causa de un golpe que sufrió en Pamplona. Igualmente, Luis García Plaza no podrá contar con el centrocampista que partió de titular la pasada jornada ya que vio la quinta tarjeta amarilla y se pierde el partido por sanción.

Quién tampoco estará será Suazo. El chileno completó los 90 minutos en El Sadar tras volver al once titular un mes después. No obstante, ha tenido que entrenar por separado debido a dolencias en el hombro. El lateral zurdo apareció en la llegada del equipo a Sevilla con un cabestrillo que parece indicar que llegará entre algodones al encuentro ante la Real Sociedad.