Sevilla FC
Jesús Navas enciende al sevillismo de cara a la final contra la Real Sociedad: "El lunes se vivirá una bendita locura"
"Hemos vivido retos muy bonitos en forma de títulos pero este hay que vivirlo también con ilusión, la ilusión de salvar al Sevilla FC, demostrar que el escudo es lo más importante y que la afición va a estar con nosotros"
El histórico capitán del Sevilla Fútbol Club, Jesús Navas, ha querido estar esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios junto a sus excompañeros para infundirles ánimos de cara a la final del próximo lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante la Real Sociedad. El palaciego, en una sesión de los de Luis García Plaza marcada por las bajas de Djibril Sow y Gabriel Suazo, ha ratificado su apoyo y ha querido destacar el papel que tendrá la afición en "una bendita locura que se va a vivir este lunes".
Navas, con el grupo: "Siempre voy a estar con mis compañeros, es el momento de estar más unidos que nunca. La afición siempre está con nosotros, este lunes va a ser increíble, una bendita locura lo que se va a vivir. Los jugadores tienen que salir al cien por cien, a darlo todo por ellos porque cualquiera de ellos daría lo que fuera por estar en el campo defendiendo al Sevilla Fútbol Club y los jugadores van a tener el privilegio de poder hacerlo".
Con ganas, con ilusión de afrontar el encuentro: "Hay que ir con ganas, con ilusión por afrontar este reto. Hemos vivido retos muy bonitos en forma de títulos pero este hay que vivirlo también con ilusión, la ilusión de salvar al Sevilla FC, demostrar que el escudo es lo más importante y que la afición va a estar con nosotros".
Qué les ha dicho a sus compañeros: "Lo he explicado por encima, lo he visto, tenían que entrenar, han salido muy rápido, pero sí que lo he saludado y le he dicho que lo que van a vivir es algo increíble. Tenemos la mejor afición del mundo y tienen que salir a por todas".
La importancia de la afición: "Es muy bonito, al final es la pasión, es el Sevilla, es lo que sentimos todos, es el sentimiento de este club, la casta, el coraje y tenemos que estar todos unidos ahí apoyándolo, dándolo todo para que el equipo lo consiga. La afición es clave, es muy importante, seguro que va a estar ahí con nosotros y nos va a llevar a la victoria".
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