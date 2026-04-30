Azpilicueta da la clave antes del Sevilla-Real Sociedad: "Cuando llegan situaciones así se acentúan las emociones y es momento de tener más equilibrio"

César Azpilicueta, uno de los capitanes del Sevilla Fútbol Club, compareció este jueves tras el entrenamiento en la rueda de prensa de jugador intersemanal en la previa de la final del próximo lunes contra la Real Sociedad. El defensa navarro, recién salido de lesión, habló sobre su estado físico, el apoyo de las peñas y la dramática situación a la que se enfrenta la entidad nervionense.

Cómo llega el grupo: "Estamos con muchas ganas de que llegue el partido, hemos podido sentir en cada momento a la afición, cómo está con nosotros. Sabemos que todos vamos a remar en la misma dirección, el club está por encima de las individualidades y es el momento de conseguir el objetivo. La inconsistencia durante la temporada nos ha llevado a esta situación".

Experiencias al comienzo en Osasuna por no descender: "Bueno, transmitir tranquilidad es complicado. Yo lo viví con 17 años en Osasuna B y en Osasuna, donde conseguimos la permanencia en la última jornada. Hay que vivir con ello y cuando eres más joven igual, lo vives de forma natural. Debemos saber de lo que somos capaces y tener consistencia durante la semana para llegar mejor. Claro que hay mucho ruido alrededor y el calor de la afición, lo que nos transmite, hay que llevarlo al positivismo para darlo todo. Lo que está en nuestra mano lo tenemos que hacer entre todos, remar en la misma dirección y demostrarlo. De palabra es fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles hay que arrimar el hombro".

Estado físico y su importancia: "Ha sido mucho aprendizaje porque he tenido muchas lesiones musculares, más que en toda mi carrera. Hay que afrontarlo. Ahora he intentado y he querido, muchas veces por ímpetu, ir más rápido y lo he pagado. Asumo la responsabilidad. Con los partidos que nos vienen ya estoy con el grupo para ayudar desde donde toque. Trabajo día a día para estar en las mejores condiciones".

Gestión de las emociones: "Quizás cuando llegan estas situaciones se acentúan más las emociones y es el momento de tener más equilibrio. Cuando nos pusimos por delante quedaba mucho partido, pudimos dar un paso adelante y buscar el segundo. Nos ha pasado muchas veces que cuando hemos podido asestar ese golpe nos ha costado. A partir del 1-1 nos apretaron. Ellos han marcado mucho en los últimos minutos y en uno de los centros llegó el segundo gol. En cuanto a las emociones es muy importante el equilibrio. En un partido pasan muchas cosas y gestionar eso nos va a dar más confianza para afrontar cada partido".

"Quedan cinco partidos y ojalá sean los mejores cinco de mi carrera y consigamos el objetivo, que para ello estoy aquí"

Andrés Castrín, emociones y acción con Catena: "La verdad que está haciendo una temporada espectacular, eso lo primero. No es sencillo dar el paso al primer equipo, ha ido consiguiendo sus oportunidades a base de trabajo y personalidad. El gol viene de un centro lateral, lo he sufrido mucho en Inglaterra y es complicado de defender. Lo veo muy maduro, está afrontando el reto con las ganas de ayudar al equipo, de aprender y afrontar el próximo reto. Tanto él como Kike los he visto perfectamente, con ímpetu y corazón.

Gol en el último minuto en contra en El Sadar: "Fue un momento duro, encajar un gol en el último minuto no es fácil de gestionar en estas situaciones, pero hay que pasar el dolor y que no vuelva a ocurrir, es lo único que se puede hacer. Lo hablamos ya y ahora es momento de actuar. Fueron momentos en los que se nos vio a todos, a la afición sufriendo porque era un partido que íbamos ganando y aprender, centrarnos en nosotros mismos y sabiendo que vamos a vivir un ambiente espectacular y tenemos que empujar desde el calentamiento y llegada y todo ello transmitirlo en el campo y dárselo a la afición luchando cada balón en los duelos y gestionando las emociones, sin pasarnos para que todo sea positivo y podamos celebrar el primer paso de cara al objetivo".

Qué pide García Plaza en estos momentos: "Sinceramente, no es momento de hablar de nombres propios. Somos los que somos y los que vamos a tener que sacarlo. Nos pide que seamos ordenados, analizando al rival ver dónde hacerles daño. Sí que es cierto que esta semana hemos tenido las dos sensaciones, frente a Levante no transmitimos lo que nos estamos jugando, frente a Osasuna el equipo ganó segundos balones, duelos, no creamos muchas claras pero el equipo daba otra sensación. Pero no nos da, son dos derrotas, tenemos que dar un paso al frente todos. Se hace desde la autocrítica, la crítica constructiva, analizando y actuando rápido y hay que dar ahora un paso al frente".

Mensaje a la afición: "Mensaje creo que lo tenemos que dar en el campo. La afición, por lo que puedo sentir en la calle, las banderolas hoy, es de unión, que están con nosotros y nos apoyan, el lunes se va a crear un ambiente espectacular y hay que devolverlo. Es muy bonito, lo agradezco, pero hay que demostrarlo en el campo, que es donde se juegan los puntos".

Lo futbolístico, clave para ganar a la Real: "Futbolísticamente, la Real es un rival que viene en un claro ascenso en los últimos meses, con una Copa del Rey conseguida, y es un equipo que tiene mucho talento, no da tiempo al rival, presionan e intentan llevar el peso del partido. Tienen buenos jugadores al espacio, mucha gente por dentro, diferentes perfiles que pueden ofrecer aspectos diferentes. A partir de ahí, sabemos que hemos concedido muchos goles y vamos a tener que ser muchísimos más sólidos de aquí a final de temporada para lograr el objetivo. El lunes es el primer paso".

Palabras de Éder Sarabia: "La permanencia de los rivales ninguno va a creer que el otro se va a salvar, lo importante somos los que estamos ahí. De ahí no salgo, es innecesario, no van a llegar a ningún sitio mis palabras. Nosotros somos los que estamos ahí y vamos a conseguirlo".

Temporada de infierno con lesiones y afectación mental: "Sí que es cierto que he jugado más que la temporada pasada en Liga. He estado mucho más lesionado pero he competido más. Cuando lo veo de forma negativa pienso que no puedo jugar cinco seguidos, pero tras jugar 19 años, he jugado más que la temporada pasada cuando pienso en positivo. He tenido momentos más difíciles que otros, quedan cinco partidos, que sean los mejores cinco partidos de mi carrera y que consigamos el objetivo, que para ello estoy aquí".

Pancartas en la CD, ambiente que espera en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Seguro que un ambientazo. Lo he vivido como visitante cuando he venido y sufrido y me toca disfrutarlo de local. Cuando llegan las dificultades es cuando todos son conscientes de ello, y todos dan lo máximo. Club y escudo por encima de cada uno, son muchos años de historia y hay que luchar por ello. Como futbolista, estos partidos son los que quieres jugar, llegar al estadio, ver así a la afición, no dar un balón por perdido, meter un gol, que no te hagan y entrenamos cada día para que llegue ese momento y el lunes es un buen día de demostrar y dar un paso adelante".

Obviando el ruido externo: "Un poco como la anterior, creo que lo importante somos los que estamos dentro y luchar por el objetivo, de fuera todos los rivales van a querer que descienda para conseguir la permanencia ellos, no deberíamos centrarnos en más que los que estamos en el día a día. Esta situación no se había vivido aquí, hay que pasar por ella y vamos a conseguirlo".

Visita de Jesús Navas: "Jesús es el gran capitán del Sevilla, poco voy a añadir a su sentimiento por el club. Es una persona que en bastantes ocasiones viene a animarnos. En esta semana tan importante estuvo con nosotros, nos transmitió ánimos, confianza y que lo tenemos que dar todo, es lo más importante. Cuando llegan estos partidos hay que tener ese equilibrio para afrontar el partido en las mejores condiciones y sentir el apoyo de una leyenda como es Jesús es muy importante".