El Sevilla se encomienda al sevillismo en una sesión en la que Sow y Suazo están de vuelta

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este jueves por segundo día en semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para seguir preparando la final del lunes en Nervión contra la Real Sociedad. El conjunto que dirige Luis García Plaza, que contó en la pasada sesión con la presencia de Jesús Navas para subir los ánimos a la plantilla, recupera a Djibril Sow, sancionado, y Gabriel Suazo.

Para que los jugadores sientan de verdad lo que hay en juego, alrededor de una veintena de peñas han estado presentes en la sesión con sus banderas colgadas en la lona del campo en el que se han ejercitado los de sevillistas. Todo ello nació bajo la iniciativa "no estéis solos en esta batalla".

El partido contra los realistas, además de con una clara urgencia para los sevillistas, llega con un historial reciente muy igualado en el Ramón Sánchez-Pizjuán: dos victorias para cada equipo y un empate en los últimos cinco años. En ese tramo hubo precedentes de todo tipo, desde el 0-2 donostiarrra de 2024 hasta el triunfo sevillista con doblete de En-Nesyri y gol de Ramos, pasando por el 3-2 con hat-trick del delantero marroquí o el 1-2 que agravó la crisis liguera del Sevilla en la 2022/23.

Tratándose de una final, tanto club como plantilla buscan avivar la chispa para contagiar a una afición que teñirá de rojo Nervión el lunes para tratar que los de Pellegrino Matarazzo se encuentren un ambiente lo más desfavorable posible, "una bendita locura", como lo calificó Jesús Navas, que fue muy claro en las palabras que dedicó en los medios del club el miércoles: "Hemos vivido retos muy bonitos en forma de títulos pero este hay que vivirlo también con ilusión, la ilusión de salvar al Sevilla FC, demostrar que el escudo es lo más importante y que la afición va a estar con nosotros".

Los jugadores del Sevilla miran las banderas de las peñas colocadas en una de las lonas del campo de entrenamiento de la CD José Ramón Cisneros Palacios / Álex Mérida

Suazo y Sow, de vuelta

En el plano deportivo, Luis García Plaza sabe que este lunes podrá tener a César Azpilicueta como uno más. El veterano defensor navarro, que acumula 15 partidos en total -todos ellos partiendo como titular- en el Sevilla en una temporada plagada de lesiones, vuelve tras la última y si está en condiciones óptimas será quien ordene a una defensa que, con él, todo hace indicar que pasará a línea de cinco con Castrín y Kike Salas como acompañantes, pudiendo quedar uno de los dos canteranos fuera del once para formar con el de Zizur Mayor en el eje.

Quien también estará ante la Real Sociedad será Gabriel Suazo, a pesar de que abandonó el feudo de Osasuna con el brazo en cabestrillo. Con el paso de las horas, el lateral zurdo chileno está a disposición de García Plaza y entrena como uno más al igual que Djibril Sow, que no podrá estar por sanción tras ver la quinta amarilla en El Sadar.