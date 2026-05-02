Alineación probable del Sevilla ante la Real Sociedad: Vlachodimos y diez más

El Sevilla Fútbol Club tendrá este domingo una importantísima final por la permanencia. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, tras conquistar la Copa del Rey, persigue la quinta plaza de la Liga que puede otorgar, a final de temporada, un puesto extra para la Champions League. Esto es lo único que mueve a un conjunto donostiarra que viene al alza y que buscará la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para ello, Luis García Plaza tiene claro el plan. De última hora, el que se ha caído y no estará en la convocatoria es Manu Bueno. Un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha le prohíbe, como a Marcao sin ficha, y a Djibril Sow, por acumulación de amarillas, entrar en la citación. Ello hará que el madrileño sólo tenga que hacer un descarte, que seguramente decidirá entre Cardoso o Gattoni. Otra cosa es que entre Nico Guillén en la convocatoria y salga de ella otro integrante de la primera plantilla.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El plan de García Plaza para frenar a la Real Sociedad

Para el once, la tarea es muy simple. En portería estará Odysseas Vlachodimos, la única certeza del once. El guardameta griego fue el mejor fichaje del Sevilla el pasado verano y será nuevamente titular por delante de un olvidado Orjan Nyland. Del que ya nadie habla en Nervión. Juanlu apunta al carril derecho con Azpilicueta, de vuelta, Andrés Castrín y Kike Salas en el eje y Oso completando la línea de cinco en defensa.

El navarro, sobre el problema del Sevilla en defensa, fue claro: "Quizás cuando llegan estas situaciones se acentúan más las emociones y es el momento de tener más equilibrio. Cuando nos pusimos por delante quedaba mucho partido, pudimos dar un paso adelante y buscar el segundo. Nos ha pasado muchas veces que cuando hemos podido asestar ese golpe nos ha costado. A partir del 1-1 nos apretaron. Ellos han marcado mucho en los últimos minutos y en uno de los centros llegó el segundo gol. En cuanto a las emociones es muy importante el equilibrio. En un partido pasan muchas cosas y gestionar eso nos va a dar más confianza para afrontar cada partido".

Todo ello hace que Nemanja Gudelj, capitán del conjunto nervionense, adelante su posición y actúe como mediocentro junto a Lucien Agoumé. Batista Mendy se quedaría en el banco esperando su oportunidad.

La delantera, salvo novedades de última hora, estará clara. A la izquierda, Rubén Vargas, a la derecha, Isaac Romero y arriba, Akor Adams. La única duda es Neal Maupay, que puede entrar por el ariete nigeriano o incluso por el delantero canterano de Lebrija tras anotar en El Sadar.