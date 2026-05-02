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Sevilla - Real Sociedad: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán
El Sevilla FC se enfrenta a la Real Sociedad con la baja confirmada de Manu Bueno, afectado por un edema óseo en la rodilla derecha
El Sevilla Fútbol Club tendrá este lunes 4 de mayo un partido crucial para lograr la salvación. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, tras la conquista de la Copa del Rey, llega a la capital hispalense.
Tras cuatro entrenamientos y a la espera de que hable en la previa Luis García Plaza el domingo, quien seguro que será baja junto a Marcao y a Sow, por amarillas, es Manu Bueno. El canterano, con un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha se une a la lista de ausencias.
El que sí estará y será fundamental es César Azpilicueta, que habló durante la semana y reconoció la importancia y la dificultad que tendrán los nervionenses para sumar tres puntos: "Claro que hay mucho ruido alrededor y el calor de la afición, lo que nos transmite, hay que llevarlo al positivismo para darlo todo. Lo que está en nuestra mano lo tenemos que hacer entre todos, remar en la misma dirección y demostrarlo. De palabra es fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles hay que arrimar el hombro".
Parte médico de Manu Bueno
Manu Bueno se retiró lesionado del entrenamiento de este sábado. Tras las pertinentes pruebas realizadas, los servicios médicos del Sevilla FC informan de que el centrocampista canterano sufre un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha.
Horario del partido Sevilla FC-Real Sociedad
El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, disputará este domingo 3 de mayo a partir de las 18:30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Real Sociedad
El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange)y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podras seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
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