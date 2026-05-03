García Plaza: "La Real tiene jugadores de mucha calidad que ganan partidos solos, tenemos que dar un paso adelante"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en la previa del partido contra la Real Sociedad después de un gran recibimiento de la afición a los jugadores. Azpilicueta llega justo, Suazo no tiene ningún problema y Nico Guillén irá convocado.

Cómo se vive un recibimiento de la afición así: "Mañana habrá un ambiente increíble y esto denota la importancia del partido y ojalá podamos devolverlo con una victoria. Hay que ganar, sacar un resultado positivo y salir de la zona baja. Deseando que llegue mañana, se hará largo".

Azpilicueta, convocado: "Está para estar en convocatoria y si tiene que jugar el partido, puede perfectamente, pero no puede jugar más de un pequeño rato. Es genial que esté César y yo le esperaba con los brazos abiertos".

Continuidad en acciones ofensivas: "Es verdad que nos siguen castigando mucho los errores y creo que de los últimos tres partidos si no recuerdo mal, para mí hacemos 45 minutos malos. Nada más. Pues creo que otros equipos con 45 minutos malos o 70 minutos en tres partidos sacan más rédito que otros. Veo todos los partidos de Primera División y hay equipos que haciendo menos que nosotros sacan más rédito. Entonces creo que el equipo en los últimos tres partidos, hay tres goles, bueno, pues no es una cifra exagerada, pero es una cifra mala tampoco. Y sin embargo, cualquier ratito que tenemos en contra nos perjudica mucho. Todavía no nos da para ganar partidos, es decir, hay que llevarlo al máximo. Ves cualquier partido de primera y ves cómo un equipo ha jugado bien o ha sido, mejor dicho, superior al rival menos que nosotros y aprovecha más esos minutos buenos que tenemos".

Qué Real Sociedad espera: "La Real viene de ser campeona de copa y es un equipo que ha ido con la flecha para arriba desde hace muchas jornadas. Tiene mucha calidad, jugadores desequilibrantes que ganan partidos solos. Analizamos a los siete u ocho primeros y todos tienen este tipo de jugadores. Estos son jugadores que a lo mejor están jugando regular y meten un pase de calidad, meten un cambio de ritmo, meten un tiro fuera al área y te ganan el partido. Tenemos que tener claro que cuando nosotros defendamos estemos defendiendo de verdad y después con la pelota tenemos que tener mucha personalidad. Jugar hacia adelante, llevarla a campo contrario, estar situados en campo contrario, acabar jugadas, es crear sensación de periodo de gol. Creo que tenemos que dar ese paso adelante. Tenemos que dar que ese paso adelante de oficio".

Ambiente: "Lo que hemos vivido aquí ha sido increíble, pero lo de mañana en el estadio va a ser realmente indescriptible. Con este ambiente vamos a tener muchas opciones de sacarlo adelante. Después entramos los profesionales, hay que jugar un partido de fútbol y necesitamos nuestra mejor versión, que durante gran parte del partido cuidemos los detalles. No es un rival cualquiera, pero mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped".

Bajas en el centro del campo: "Nos quedan las opciones de Mendy, Agoumé, Gudelj, Jordán y Nico Guillén, que ha subido y que va a venir convocado".

Exceso de ánimos: "Espero que no, que lo transformemos en algo positivo. Hay que jugar un partido de fútbol, meter goles y que no nos metan, tener la pelota y presionar. Dentro de ese ambiente se tienen que aislar. A veces sí que tú como entrenador tienes que motivarles, tocarle la fibra, pero esta semana el que no esté motivado con este ambiente… Espero que no sea al revés, que sea un plus".

Molestias de Suazo: "El chico lleva un vendaje, pero está perfecto".

Presión del descenso: "Sería más presión si aun ganando siguiéramos en descenso. Con el Atlético de Madrid, que estábamos en descenso por cómo fue la jornada, salimos. La presión es la que tiene los profesionales y tienen que jugar al fútbol. Tú tienes que ganar un partido y ya está, no hay más historias".