Nico Guillén, la gran novedad del Sevilla en el entrenamiento previo a la Real Sociedad

El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa del trascendental partido en Nervión contra la Real Sociedad. Tras la derrota del Deportivo Alavés, el conjunto de Luis García Plaza vuelve a depender de sí mismo para lograr la salvación si vence a los donostiarras en el escenario de la sesión de esta mañana.

La mayor novedad del entrenamiento fue la presencia de Nico Guillén. El canterano apunta a entrar en la citación con el primer equipo para el duelo ante los de Matarazzo. Todo ello provocaría que uno más, además de Cardoso o Gattoni, se quedara fuera de la convocatoria. Marcao, Sow por acumulación de amarillas y Manu Bueno tras su reciente lesión, no estarán a las órdenes de García Plaza.

En el once, la gran certeza vuelve a estar en la portería, donde Odysseas Vlachodimos apunta de nuevo a titular como pieza más fiable del equipo. El técnico madrileño podría apostar por una defensa de cinco con Juanlu en el carril derecho, Oso en el izquierdo y Azpilicueta, Andrés Castrín y Kike Salas en el eje. La vuelta de Azpilicueta aparece como un refuerzo importante para una zaga que necesita más equilibrio emocional y competitivo en los momentos decisivos.

La ausencia de Sow llevaría a Nemanja Gudelj a adelantar su posición para formar doble pivote junto a Lucien Agoumé, dejando a Batista Mendy y a Nico Guillén como alternativas desde el banquillo. En ataque, la previsión sitúa a Rubén Vargas en la izquierda, Isaac Romero en la derecha y Akor Adams como referencia ofensiva, aunque Neal Maupay mantiene opciones de entrar en el once, bien por el nigeriano o por el delantero lebrijano tras su gol en El Sadar.