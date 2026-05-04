Luis García Plaza analiza la victoria del Sevilla a la Real Sociedad: "Estamos en el lío, en la lucha y hay que seguir peleando"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, habló en DAZN al término de la importante victoria contra la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Valoración de la victoria y qué le ha pasado al ir a avisar a sus jugadores: "He ido a avisar a Juanlu y me ha pegado, ya no estamos para estas cosas. Tendré que recuperarme, ya está. Pero bueno, muy contento. Primero, agradecer a la afición. Creo que es... Vamos, nos han llevado en volandas cuando hay ese momento de flaqueza, que yo creo que el partido somos, en mi opinión, muy merecedores de la victoria, pero mucho. Además, en estadística, son 19 tiros, por 6 de ellos y yo, ninguno a portería, no nos han tirado a portería en todo el partido. Creo que el resultado... Teníamos que tener un partido como de ganar 2 o 3-0 fácil. Por quedarme, incluso, en una situación normal. Los chavales se han vaciado, la afición nos ha ayudado, pero es que creo que en la primera parte hemos jugado muy bien al fútbol. Ya no es solo cuestión cuando hablamos de estos partidos, lo que transmití a ellos, digo, vale, que sí, que hay que empujar, pero hay que jugar bien. Hay que hacer un partido de fútbol, bueno, y lo han hecho. Hemos sido, creo que, muy superiores a la Real. Sobre todo en la primera parte, muy, muy superiores en todos los aspectos. Y lástima que solo haya sido 1-0, porque creo que era para haber disfrutado sin sufrir. Pero bueno, yo creo que esta permanencia, el que la consiga, va a sufrir mucho. Y esto nos permite estar vivos nada más. O sea, no hemos hecho nada más que meternos en la lucha. Yo creo que ahora parecemos el camarote de los hermanos más. Hay tantos equipos en tan pocos puntos que esto va a ser de locos, de locos. Desde Levante, Oviedo, están un poquito más, pero bueno, nunca hay que descartar a nadie hasta el final. Tienen sus opciones, pero desde Levante hasta no sé dónde, estamos una burrada de equipos muy juntos. Y ahora el sábado tenemos, y esto es una final, pues el sábado tenemos, yo qué sé, no sé cómo hay que calificarlo. Entonces, que aquí en casa contra el Espanyol, este ambiente se tiene que dar otra vez y tenemos que hacer otro buen partido".

Ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán, parte del triunfo: "Yo del pasado no sé hablar. Yo llevo, se me recuerda, cinco partidos, seis puntos. Es verdad que en El Sadar ya se nos fue un punto en el 99. El primer partido de medio, nos quedamos con 10 en el minuto 35. Bueno, pues yo creo que el equipo ha ido mejorando y va creciendo. Yo creo que cuando vas mejorando sensaciones, vas a mejorar el lote ya en Pamplona. Es una pena que se nos vaya, porque tendríamos un punto más. Pero el equipo ya dio buena imagen y creo que hoy ha sido un partido muy completo como entrenador, muy completo. Hemos defendido muy bien, hemos presionado muy bien, hemos jugado bien donde teníamos que llevarle, hemos salido rápido, hemos ocupado zonas intermedias, crecimos los cinco carriles, todas las cosas que nos pueden hacer dentro del campo. Creo que en el equipo solo nos ha faltado algo. Yo creo que tenemos que pasar un partido muy plácido, con 2-3-0, fácil. Pero bueno, da igual. No es un rival directo, o sea que el goal average no ha valido ni nada, aunque a lo mejor hay alguno igualado".

Posible descenso del Alavés: "Y bueno, en cuanto que entre Alavés, pues es que mis 6 equipos están todos ahí. O sea que Levante, Alavés, Mallorca, bueno, pues todos. Elche... O sea que fíjate, bueno, pues espero que... Ojalá no sea ninguno de esos cuatro que te he dicho, pero alguien tiene que caer. Espero que no sea ni Alavés, ni el Mallorca, ni el Elche, ni el Levante".

Fuera de juego en el gol: "Fuera de juego no ha sido. O sea, no ha pitado fuera de juego. Ha pitado como que interfiere un... no sé. Castrín. Sí, no sé quién ha sido, pero no es el fuera de juego del que entra a la pelota, que es Lucien Agoumé, que mete gol, y creo que uno que interfiere o algo así, no sé. Pero no es fuera de juego del que entra. Esas cosas, pues nada, las vemos en muchos campos. Pero bueno, a veces es como digo, a veces las pintan, a veces no. Y para mí, siempre digo, a favor o en contra. Intervienen mucho, mucho. Mucho, tenía que dejar jugar mucho más y no intervino tanto, no sé, que sea claro. Pero bueno, si lo han visto, pues lo han visto. No puedo hacer nada".

Pulsera de una aficionada: "Me la regaló una aficionada que fue a verme a la ciudad deportiva y me dijo que me daría suerte. Y como me dijo que me daría suerte, la tenía que mantener. O sea que nada, muchas gracias".

¿Supersticioso?: "En este momento yo creo que te agarras a todo. Pero lo que me agarro es al trabajo. Yo les he visto, yo creo que llevamos, en mi opinión, desde que he llegado hoy aquí, ¿eh? Ves que mi partido no es, es muy extraño porque te queda raro, pero es un gran partido con Atlético de Madrid. Después vamos a lo peor que hicimos en Levante de 45 minutos, pues segunda parte del Levante es buena, en Pamplona es buena y hoy es muy buena. Hay que seguir. Llevamos más de un punto por partido desde que he llegado. Ojalá el sábado. Es que no hemos hecho nada. Simplemente, es meternos en el lío. O sea, si ganamos ya o si quedamos un paso adelante. Pero ahora estamos en descenso y ahora nos metemos en el lío, en la lucha y en la pelea. Y hay que seguir peleando".