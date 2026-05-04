Las leyendas del Sevilla se unen para inspirar al equipo de cara al encuentro ante la Real Sociedad: "Jueguen con el corazón"

El Sevilla tiene en la noche de este lunes una cita que puede marcar un antes y un después. En caso de ganar, el equipo podría respirar más tranquilo y, según el propio García Plaza, encaminarían la permanencia. En caso de no lograrlo, encadenaría su tercera derrota consecutiva y supondría un duro golpe en sus opciones por mantenerse en la categoría.

Desde el club llevan toda la semana generando un ambiente que rememore las grandes noches europeas en el Sánchez-Pizjuán. Desde que la afición apostó por dejar las diferencias a un lado y llevar en volandas al equipo, se respira un ambiente muy diferente en la entidad.

Para aumentar la expectación de cara a la noche de este lunes, los jugadores de la plantilla compartieron en Instagram unas historias para que todos los sevillistas fueran de rojo al estadio. Desde el club, además, se está apoyando diferentes iniciativas, como cuando en el entrenamiento el grupo fue recibido con decenas de pancartas de diferentes peñas. Todo apunta a que será algo memorable, ya que en las taquillas se ha colgado el cartel de 'entradas agotadas'.

En las últimas horas previas al encuentro ante la Real Sociedad, el club ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el que diferentes jugadores que participaron en la histórica victoria frente al Manchester United apoyan a la actual plantilla para sacar adelante esta complicada situación.

"Jueguen con el corazón, con el alma", se escucha en el vídeo mientras se reproducen imágenes de Lucas Ocampos celebrando aquella clasificación a semifinales de Europa League. El argentino es consciente de que "es un momento complicado, pero es el momento para unirnos más que nunca", menciona en alusión al partido de este lunes. "Gracias a ellos, muchas veces hemos ganado el partido", añade el extremo que sumó 208 partidos con la elástica sevillista.

Los jugadores han evocado al histórico pase ante el Manchester United

Aunque en la 2022/23 el Sevilla terminó tocando plata, la realidad es que antes de los cuartos de final frente al United el equipo estaba muy tocado. Había pisado los puestos de descenso y había cambiado por tercera vez de entrenador. No obstante, como ha recordado Bono, "cuando el Sánchez-Pizjuán está en esas atmósferas de partidos grandes, siempre el equipo se transforma y parece otro". El guardameta marroquí se ha mostrado seguro de que el equipo revertirá la situación: "El Sevilla es un grande, y en los partidos importantes estoy seguro de que los chicos van a responder".

Por su parte, Fernando ha sido conciso y directo con los jugadores: "A este partido id con todo, a disputar cada balón y a pensar como si fuera una final". Óliver Torres también participa en el vídeo, teniendo claro que, ante estos ambientes, "cuando saltas al campo al final ya vas ganando". El extremeño le ha pedido al equipo "que sigan unidos, que se mantengan fuertes, que estoy convencido de que lo van a sacar".

Uno de los jugadores que acabó enamorado del club tras aquella noche fue Badé. El francés fue un pilar desde su llegada en invierno y terminó pidiéndole a Monchi que lo fichase tras ganar la Europa League ante la Roma. "Cuando ves que tu gente cree, que se puede, tienes que seguir con ellos y dejarlo todo en el campo". El actual jugador del Bayer Leverkusen sabe que "va a ser un partido de mucha presión", pero de la que se puede sacar un lado positivo: "utilizarla para ser exigente y darlo todo".

El último en aparecer es Ivan Rakitic, capitán del equipo, extranjero con más partido en la historia del club (323) y el encargado de levantar el último trofeo que los sevillistas ganaron. "El jugador número 12, se va a multiplicar por 13, 14, 15... y va a hacer que se aproveche ese momento de poder pasar por encima de todos", ha mencionado el croata en referencia al apoyo de la afición, para después concluir con un mensaje muy claro: "Casta y coraje está por encima de todo".