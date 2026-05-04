Maradona anima desde el tercer anillo al Sevilla en la noche decisiva ante la Real Sociedad: “Hoy más que nunca vamos Sevilla”

No es un partido cualquiera. El Sevilla FC se la juega este lunes frente a la Real Sociedad en sus opciones por la permanencia. El equipo se conjuró con la afición en la mañana de este domingo y ahora ha recibido el apoyo de todas las leyendas que han pasado por el club hispalense. Incluso, la cuenta oficial de Diego Armando Maradona en Instagram, gestionada por sus hijos y herederos, ha publicado un mensaje de ánimo al conjunto nervionense con una frase directa: “Hoy más que nunca vamos Sevilla”.

El sevillismo ha encontrado este lunes este mensaje emotivo cargado de simbolismo en las horas previas al partido frente a la Real Sociedad a través de sus stories, en una jornada de máxima tensión deportiva para el equipo.

La cuenta de Maradona en Instagram anima al Sevilla FC frente a la Real Sociedad / El Correo

La huella imborrable de Maradona en el Sevilla FC

No es un mensaje cualquiera. Maradona dejó una huella imborrable en el Sánchez-Pizjuán durante la temporada 1992/93, cuando llegó procedente del Nápoles para ponerse a las órdenes de Carlos Bilardo. En su etapa como sevillista disputó 30 partidos oficiales y firmó 7 goles, además de ejercer como uno de los grandes referentes de aquel vestuario.

El encuentro de esta noche puede marcar un punto de inflexión en la temporada del Sevilla. El club ha reconocido durante toda la semana la necesidad de apelar a la unión para sacar adelante un duelo clave ante la Real Sociedad, y tanto Luis García Plaza como el propio entorno del equipo han insistido en que el apoyo del Sánchez-Pizjuán debe convertirse en un factor decisivo. Desde la entidad se ha trabajado para generar una atmósfera de gran cita y el sevillismo ha respondido con un clima muy distinto al de semanas anteriores.

A ese mensaje de Maradona se han sumado también otras leyendas recientes del club: Navas, Ocampos, Badé, Rakitic o Fernando, entre otros. Ha sido a través de vídeos y llamamientos a una noche en la que el Sevilla se juega mucho más que tres puntos. El recuerdo de las grandes finales europeas o las últimas eliminatorias de Europa frente a Manchester United o Juventus. Esos partidos, la afición fue el jugador número 12 y sirvió para ser el aliento de los jugadores cuando las fuerzas flaqueaban. Ahora, se suma el guiño del Pelusa y del eterno Dios del Fútbol que convierten la visita de la Real Sociedad en una cita cargada de emoción. En Nervión, esta vez, hasta Maradona empuja desde el tercer anillo.