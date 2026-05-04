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Las notas de los jugadores del Sevilla ante la Real Sociedad: Ejuke se reivindica

Chidera Ejuke, Alexis Sánchez y Kike Salas, los mejores del Sevilla

Players of Sevilla FC pose for photo during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Sociedad at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA Sports;

Players of Sevilla FC pose for photo during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Sociedad at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club consiguió una importantísima victoria ante la Real Sociedad que le permite salir del descenso gracias a un gol de Alexis Sánchez.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(7) Luis García Plaza: entendió que el equipo necesitaba ser más corto, acumular dos jugadores por fuera y jugar por una vez con dos extremos que fueron la clave de la mejoría del Sevilla. La victoria le impulsará moral al grupo.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: sin trabajo. Noche tranquila para él. Portería a cero.

(5) José Ángel Carmona: muy concentrado en labores defensivas y sin complicarse la vida. Cuando pudo dobló a Vargas.n

(7) Andrés Castrín: muy concentrado al corte, en la anticipación, sobre todo en la segunda mitad con el paso al frente de la Real.

(8) Kike Salas: vencedor de todos los duelos aéreos y portería a cero gracias a que los dos centrales defendieron con contundencia el arco de un Vlachodimos que no hizo paradas.

(6) Gabriel Suazo: mejor en su aplicación defensiva que ofensiva. A la hora de jugar el balón erró en la toma final, sobre todo en la ejecución como en los dos centros que acabaron en el segundo palo y un tiro claro al comienzo desde la frontal. Mejoró en la segunda parte, sobre todo en la resta.

(5) Nemanja Gudelj: inseguro con balón, falto de contundencia en ciertas acciones y sin cerrar la medular.

(6) Lucien Agoumé: mejor en la segunda que en la primera parte. Entendió que tras el 1-0 debía frenar el juego e interrumpir la continuidad de la Real.

(5) Rubén Vargas: con Ejuke llevando el peso del ataque, el suizo buscó acercarse al nigeriano y cerrar más al equipo en ataque, pero no tuvo la incidencia de otros días. Falló una ocasión muy clara.

(9) Chidera Ejuke: activo, suyo fue el primer remate a puerta y quien causó más peligro por la izquierda ganándole la batalla a Aramburu. El mejor del partido, sin parar de intentarlo y tomando decisiones con acierto. Origina la jugada del 1-0 y no paró de luchar y de ganar jugadas clave para retener la posesión cuando el Sevilla más cansado estaba.

(7) Neal Maupay: muy luchador y metido en el partido, participó en buenas acciones, pero también pecó de egoísmo en otras. Lo hizo muy bien en la asistencia a Alexis.

(5) Isaac Romero: mucha movilidad por las inmediaciones del área para ofrecer apoyos, pero con balón no fue determinante. Sustituido al descanso.

Las imágenes del Sevilla FC-Real Sociedad

Las imágenes del Sevilla FC-Real Sociedad

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Las imágenes del Sevilla FC-Real Sociedad / Julio Muñoz / Efe

Suplentes

(8) Alexis Sánchez: decisivo. Anotó el gol que le dio al Sevilla un triunfo crucial por la salvación en el segundo balón que tocó y no paró de darle aire al equipo. Entendió qué necesitaban los suyos en un segundo tiempo con menos control y en el que cada presión suya le dio oxígeno al Sevilla.

(5) Juanlu Sánchez: ayudó a Carmona a cerrar la banda derecha en el tramo final.

(5) Batista Mendy: salió para ayudar en la resta y acumular piernas por dentro en los diez minutos finales.

(Sc) Peque Fernández: entró en el descuento.

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(Sc) Oso: entró en el descuento.

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