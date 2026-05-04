Las notas de los jugadores del Sevilla ante la Real Sociedad: Ejuke se reivindica

El Sevilla Fútbol Club consiguió una importantísima victoria ante la Real Sociedad que le permite salir del descenso gracias a un gol de Alexis Sánchez.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(7) Luis García Plaza: entendió que el equipo necesitaba ser más corto, acumular dos jugadores por fuera y jugar por una vez con dos extremos que fueron la clave de la mejoría del Sevilla. La victoria le impulsará moral al grupo.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: sin trabajo. Noche tranquila para él. Portería a cero.

(5) José Ángel Carmona: muy concentrado en labores defensivas y sin complicarse la vida. Cuando pudo dobló a Vargas.n

(7) Andrés Castrín: muy concentrado al corte, en la anticipación, sobre todo en la segunda mitad con el paso al frente de la Real.

(8) Kike Salas: vencedor de todos los duelos aéreos y portería a cero gracias a que los dos centrales defendieron con contundencia el arco de un Vlachodimos que no hizo paradas.

(6) Gabriel Suazo: mejor en su aplicación defensiva que ofensiva. A la hora de jugar el balón erró en la toma final, sobre todo en la ejecución como en los dos centros que acabaron en el segundo palo y un tiro claro al comienzo desde la frontal. Mejoró en la segunda parte, sobre todo en la resta.

(5) Nemanja Gudelj: inseguro con balón, falto de contundencia en ciertas acciones y sin cerrar la medular.

(6) Lucien Agoumé: mejor en la segunda que en la primera parte. Entendió que tras el 1-0 debía frenar el juego e interrumpir la continuidad de la Real.

(5) Rubén Vargas: con Ejuke llevando el peso del ataque, el suizo buscó acercarse al nigeriano y cerrar más al equipo en ataque, pero no tuvo la incidencia de otros días. Falló una ocasión muy clara.

(9) Chidera Ejuke: activo, suyo fue el primer remate a puerta y quien causó más peligro por la izquierda ganándole la batalla a Aramburu. El mejor del partido, sin parar de intentarlo y tomando decisiones con acierto. Origina la jugada del 1-0 y no paró de luchar y de ganar jugadas clave para retener la posesión cuando el Sevilla más cansado estaba.

(7) Neal Maupay: muy luchador y metido en el partido, participó en buenas acciones, pero también pecó de egoísmo en otras. Lo hizo muy bien en la asistencia a Alexis.

(5) Isaac Romero: mucha movilidad por las inmediaciones del área para ofrecer apoyos, pero con balón no fue determinante. Sustituido al descanso.

Las imágenes del Sevilla FC-Real Sociedad / Julio Muñoz / Efe

Suplentes

(8) Alexis Sánchez: decisivo. Anotó el gol que le dio al Sevilla un triunfo crucial por la salvación en el segundo balón que tocó y no paró de darle aire al equipo. Entendió qué necesitaban los suyos en un segundo tiempo con menos control y en el que cada presión suya le dio oxígeno al Sevilla.

(5) Juanlu Sánchez: ayudó a Carmona a cerrar la banda derecha en el tramo final.

(5) Batista Mendy: salió para ayudar en la resta y acumular piernas por dentro en los diez minutos finales.

(Sc) Peque Fernández: entró en el descuento.

(Sc) Oso: entró en el descuento.