Pellegrino Matarazzo avisa antes del Sevilla-Real Sociedad: "Debemos permanecer unidos y conectados con nuestro fútbol"

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla Fútbol Club de este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico de Nueva Jersey avisó de la atmósfera que se está generando alrededor de un encuentro trascendental para los intereses de los de Luis García Plaza, que ocupan la decimoctava posición en LaLiga.

Gonçalo Guedes, ausencia confirmada: "Gonçalo no participará en el partido de mañana porque todavía tiene algo de molestia en el tobillo y es mejor esperar unos días más para que sea una opción para el próximo partido contra el Betis. Es un poco pronto, así que esperamos tenerlo de vuelta para el partido contra el Betis".

Cómo espera el final de Liga tras ganar la Copa del Rey: "Yo creo que somos conscientes que cuanto más distancia tomemos de ese momento más claridad tendremos sobre la magnitud de lo que fue y lo importante del momento aquel para todos. Tuvimos un par de días libres después de nuestro último partido lo cual era muy necesario tras la intensidad emocional. En los dos partidos siguientes a la final no estuvimos a nuestro mejor nivel, así que nos tomamos un tiempo para recuperarnos y los chicos están concentrados. Tenemos un buen grupo de jugadores que entienden nuestro objetivo de terminar la temporada con fuerza, no solo para conseguir un puesto en la tabla, sino también para mejorar cada día nuestro juego. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, hay varios temas en los que estamos trabajando y los chicos están concentrados y trabajando duro en el entrenamiento".

Qué espera del partido ante el Sevilla: "Veo lo que se está formando, la energía que se está generando alrededor del partido. Esperamos un estadio muy ‘caldeado’, el Sevilla es un gran club y con una gran afición, y está luchando para no bajar, así que siempre es una situación peligrosa; nunca sabes realmente qué esperar del rival, solo que habrá una enorme cantidad de energía y apoyo de los aficionados. Eso es importante para nosotros que para que mantengamos la calma y la compostura, para que estemos concentrados en nuestro fútbol. Si hay interrupciones, provocaciones o cualquier otra cosa debemos entender que lo más importante es permanecer unidos y conectados con nuestro fútbol, entonces tenemos una muy buena posibilidad incluso de cambiar la energía a nuestro favor, así que estamos con muchas ganas del partido y para eso jugamos al fútbol, para jugar en grandes estadios, con mucha gente, así que esperamos con ganas el día de mañana".

Gestión de lo emocional en la previa del partido ante el Sevilla: "Creo que nuestro equipo es muy maduro. Fíjense en cómo hemos manejado las diferentes situaciones en las últimas semanas y meses, creo que tenemos una mentalidad muy buena. Después de seis meses creo que tenemos una mentalidad y un carácter excelente para comprender lo que debemos hacer en determinadas situaciones para ganar, por eso confío plenamente en que mañana afrontaremos el partido con la concentración y la atención necesarias para rendir al máximo".

Qué Sevilla cree que va a encontrarse: "Siempre se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Está claro que si hay demasiada tensión tampoco es posible rendir bien, pero creo que es normal, que saldrán con muchísima energía, compromiso y espíritu de lucha, eso es lo que esperamos, pero veremos cómo se desarrolla el partido. Creo que si logramos manejar la primera oleada de presión y mantenemos la concentración y la calma en nuestro juego entonces tendremos una buena oportunidad de cambiar la dinámica mañana".

Así ve la lucha por la quinta plaza: "Tal vez, es posible, voy a ser honesto, que después de los dos últimos partidos no es que estemos renunciando al quinto lugar es solo que lo estamos poniendo entre paréntesis y cambiando el enfoque a lo que nos ha hecho fuertes en las últimas semanas, y a qué equipo queremos ser al final de la temporada. De esta manera nos enfocamos en el desempeño y en la competencia, y así las victorias deberían llegar por sí solas y veremos qué es posible esta temporada".