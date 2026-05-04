El Sevilla se juega una final por la permanencia ante la Real Sociedad con el Sánchez-Pizjuán empujando

El Sevilla Fútbol Club y Luis García Plaza comprobaron este pasado domingo el ambiente de unión que se palpa en el sevillismo y en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una auténtica final, un fracaso si no logra la victoria, es lo que tiene en juego esta noche en Nervión el conjunto sevillista.

La permanencia no da respiros y, tras una jornada esperanzadora en el resto de escenarios, es al Sevilla al que le toca dar la cara y sacar adelante el resultado.

Hasta el momento, el mensaje de García Plaza estaba siendo algo difuso, pero una vez ha comprobado cómo está el sevillismo su discurso ha sido mucho más contundente: "El Sevilla tiene que ser capaz de comerse el césped".

No llega un rival cualquiera al Sánchez-Pizjuán. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, reciente campeona de la Copa del Rey, aterriza en la capital hispalense con "la flecha hacia arriba" y con la quinta plaza todavía en el horizonte. Un objetivo que puede tener premio de Champions League si LaLiga consigue una plaza extra al final del curso.

Por eso, el plan del Sevilla pasa por protegerse mejor sin renunciar a jugar en campo contrario. García Plaza incidió en la necesidad de defender "de verdad", cuidar los detalles y tener personalidad con balón, pero sobre todo, y algo que marcará la diferencia será sacar rédito de los buenos minutos que tenga. Porque el Sevilla, por tramos desde que llegó el madrileño, ha competido, pero no ha sido suficiente para sacar puntos que ya quedaron en el tintero.

Alineación del Real Betis Balompié

Azpilicueta entra en la lista pero podrá jugar "un ratito"

"Está para estar en convocatoria y si tiene que jugar el partido, puede perfectamente, pero no puede jugar más de un pequeño rato. Es genial que esté César y yo le esperaba con los brazos abiertos", confirmaba García Plaza, por lo que el navarro no retocará el esquema defensivo del Sevilla.

La portería volverá a tener un nombre propio. Odysseas Vlachodimos apunta de nuevo a la titularidad como la gran certeza del once y como una de las piezas más fiables del curso. Por delante del griego, Juanlu en la derecha, Castrín, Gudelj y Kike Salas en el eje y Oso o Suazo en la izquierda. El madrileño ya dejó claro que el vendaje del lateral chileno no le impedía en absoluto la práctica del fútbol.

Las bajas condicionan especialmente el centro del campo. Djibril Sow, sancionado por acumulación de amarillas, se une a la ausencia de Manu Bueno, lesionado con un edema óseo en la plataforma tibial de la rodilla derecha que lo tendrá de baja para lo que resta de temporada. Ante ello, Lucien Agoumé y Batista Mendy pueden ser los que formen de inicio.

Arriba aparecen dudas sobre todo en quién hará la punta del ataque. En El Sadar se quedó fuera Akor Adams y todo apunta a que vuelva el nigeriano esta noche con Rubén Vargas y Akor Adams. Ello llevaría a García Plaza a prescindir de Neal Maupay, quien anotó en Pamplona.

La elección de la delantera y del once, lógicamente, quedará en manos de Luis García Plaza. Una vez se conozca, lo que tienen seguro los jugadores es que tendrán a un Ramón Sánchez-Pizjuán lleno y llevándolos en volandas para conseguir lo único que tiene importancia, ganar a la Real Sociedad y volver a eludir los puestos de descenso. El sevillismo ha hablado, contagiará a los suyos y es momento de que los jugadores correspondan en el terreno de juego.