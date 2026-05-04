El Sevilla emulará ante la Real Sociedad hasta el más mínimo detalle del encuentro ante el Atlético de Madrid: jugará con la camiseta retro

El Sevilla quiere plasmar la jornada en la que venció al Atlético de Madrid. Aquel día evocó a la épica en una noche en la que la afición y el equipo fueron de la mano para lograr tres puntos vitales después de cinco jornadas sin ganar. Ahora el contexto es aún más preocupante. Tras encadenar dos derrotas consecutivas, el equipo de Luis García Plaza se sitúa en puestos de descenso y es uno de los principales candidatos a bajar a Segunda División. Los cálculos están hechos: para encaminar la permanencia deben sumar siete puntos. Viendo la imagen preocupante del equipo fuera de casa, en los tres partidos del Sánchez-Pizjuán está la llave de la salvación.

El ambiente que se vivirá en la noche de este lunes en el encuentro ante la Real Sociedad apunta a ser memorable en Europa. Ha habido una gran movilización de la afición de la última semana y desde el Sevilla están animando a que el primer gol se anote antes del pitido inicial. Los más supersticiosos también han sumado a la causa. Para esta noche, la plantilla lucirá la camiseta de la jornada retro con la que consiguió la victoria como loca tres meses después.

La necesidad de ganar en el Sánchez-Pizjuán

El fin de semana, durante minutos, el Sevilla estuvo situado en la penúltima casilla de la clasificación. Un momento breve, pero que destaca la situación del equipo. Tiene la necesidad de ganar ante el Atlético de Madrid para poder respirar en una jornada en la que sus competidores no han sumado de tres.

Al Sevilla, además, no le vale empatar. Necesita crear ventaja sobre sus rivales directos ya que, en caso de empate, los nervionenses serían los más perjudicados al tener el goal average particular perdido contra Levante, Oviedo y Mallorca. Entre los equipos de la zona baja, solo ganó a Girona y Alavés.

Ante todo el contexto, el partido en la noche de este lunes vuelve a ser una final para el cuadro sevillista. Prácticamente, un todo o nada. En caso de ganar, las esperanzas se avivan. En caso de caer derrotado, supondría un golpe del que la plantilla tendría complicado levantarse.