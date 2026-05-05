Alexis se rinde a la afición del Sevilla tras la victoria frente a la Real Sociedad: "La energía del Sánchez-Pizjuán es diferente"

Alexis Sánchez llegó a la zona mixta con un abultado golpe en la frente, aunque decía que "de la adrenalina no solo siento". Puede que ejemplifique lo vivido en la noche del pasado lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con todo el estadio volcado desde la previa del encuentro para que los sevillistas se hicieran con tres puntos vitales. "Contento por la afición y por los compañeros" añadió el chileno.

La victoria frente a la Real Sociedad permite respirar a un Sevilla en el que los nervios invadían a los jugadores. No ganar supondría dormir una jornada más en los puestos de descenso y reducir las posibilidades de la salvación. "Que lo disfruten, porque el sábado que viene es otra final y hay que estar a tope".

El delantero ha anotado su cuarto gol de la temporada, tomando peso en el tramo más importante de la temporada, aunque él se encuentra "tranquilo, he sido muy exigente en mi carrera. Hago un gol y ya estoy pensando en hacer otro más el sábado".

La afición de la plantilla, de la mano para conseguir el objetivo

No hace tanto tiempo en Nervión se cantaba 'jugadores mercenarios'. Ahora, toda la afición se ha puesto de acuerdo y se ha movilizado para llevar al equipo en volandas. "Siempre hay ambiente en el Sánchez-Pizjuán. Para jugar en el Sevilla hay que tener talento y sangre". Tras estos tres puntos que son de gran importancia de cara a la permanencia, toca "una semana más tranquila, pero no hay que relajarse", ha mencionado el 10 sevillista.

Antes de terminar, el chileno ha admitido que, aunque ha "vivido muchos ambientes así, la energía aquí es diferente". Ahora, el Sevilla comenzará la preparación de la semana en vistas de una nueva final. Esta vez, ante el Espanyol. En caso de conseguir los tres puntos, encarrilaría la permanencia.