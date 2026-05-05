Castrín, entregado tras el ambiente del Sánchez-Pizjuán en la victoria frente a la Real Sociedad: "Que menos que dejarnos la vida en el campo"

Castrín, defensa del Sevilla Fútbol Club, gana enteros cada minuto que disputa. El gallego estuvo soberbio en la importante victoria frente a la Real Sociedad, siendo contundente en los momentos más decisivos. El central compareció en la zona mixta al término del partido en el Sánchez-Pizjuán.

El gran partido del Sevilla en un momento delicado. "Hemos vivido el partido con mucha responsabilidad, sabíamos lo que nos jugábamos desde el inicio. Era una bala importantísima. Hemos sabido sufrir en todo momento, sobre todo, en la segunda parte. La afición nos ha llevado a lo máximo".

La necesidad de sumar de tres. "Desde un primer momento sabíamos que teníamos que ir a por el partido. No podíamos quedarnos atrás, teníamos que darle a la gente lo que pedía para que empujase. En la primera parte tuvimos la mala fortuna de no convertir el gol con ocasiones claras. Después llegó el gol de Alexis y con la tensión del partido nos hemo venido un poco atrás. Con lo que me quedo es con la entrega de todo el equipo".

Su estado de forma. "Me encuentro muy bien, poco a poco voy ganando confianza. Tengo mucha suerte con los compañeros que tengo, me ayudan mucho. Tengo ganas de ser futbolista y tengo que aprender. Estoy para lo que necesite el equipo, jugar cada fin de semana es un sueño para mí. Estos escenarios son los que te hacen futbolista".

Tres puntos vitales para la permanencia

La salvación no está hecha aún. "Es una situación complicada. Al jugar el lunes y ver que los resultados de los rivales nos permitía engancharnos ha hecho que supiéramos que no podíamos fallar. Tenemos que hacernos fuerte y empujar en casa como nunca".

El ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán. "Es una locura, nunca había vivido un ambiente así. Desde el bus ha sido una locura. Esta afición se merece muchísimo, que menos que nos dejemos la vida en el campo. Nos queda este sábado una final y tenemos que sacarla".