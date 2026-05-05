Las cuentas del descenso para el Sevilla FC: calendario, rivales y margen de error

El Sevilla FC evocó el espíritu que le llevó a levantar la séptima Europa League para poder mantener sus opciones de ser equipo de Primera División. Con una gran diferencia: aquel día, despertó el nivel de un equipo que atravesaba un pésimo momento de forma; ayer, contrarrestó la falta de calidad de una plantilla que la semana pasada se veía en un pozo.

Ahora, con la victoria frente a la Real Sociedad el cuadro sevillista ha dado un paso al frente para mantenerse en la categoría. Al término de la jornada pasada, Fran, conocido en X como LaLigaenDirecto, publicó que los sevillistas tenían un 75,76% de probabilidad de descender. Tras terminar la jornada, gracias al gol de Alexis que significaron tres puntos vitales, el Sevilla ha pasado a tener un 40,28% de probabilidad de bajar a Segunda División.

Aunque los números y las cuentas son mucho más positivas, la realidad es que aún queda lejos el certificar la permanencia. Con siete puntos, los de Luis García Plaza podrían respirar tranquilos. Es por eso que la permanencia pasa por el Sánchez-Pizjuán. Ganar el sábado supondría un gran salto en la clasificación para los nervionenses, teniendo sus rivales directos todavía grandes finales por delante.

Los jugadores del Sevilla celebran su victoria ante la Real Sociedad / Julio Muñoz / EFE

Los rivales que el Sevilla FC que tiene por delante

Tras la Real Sociedad y el impresionante ambiente vivido en Nervión, el equipo debe pensar ya en una nueva final: el Espanyol. Los de Manolo González son el equipo en peor forma de la segunda vuelta, habiendo sumado tan solo seis puntos de 54 posibles.

No ganan desde hace cinco meses y cada día están más cerca los puestos de descenso. El Sevilla deberá emular una situación similar para sumar de tres. Sería de iluso pensar que los de Luis García Plaza ganarán por el momento que atraviesa el cuadro perico. Solo hay que remontarse a los resultados ante rivales directos por la permanencia (solo dos victorias, frente a Oviedo en casa y Alavés).

Sumar la segunda victoria consecutiva daría un gran respiro a los sevillistas, viendo además que por delante tiene los rivales más complicados. Con solo una victoria más en las jornadas restantes, sería aún más probable que bajase a Segunda División (46,74%, según LaLigaenDirecto).

Tras el Espanyol, el Sevilla visitará al Villarreal. Luis García Plaza ha perdido sus tres encuentros lejos de Nervión desde que llegó al cuadro hispalense. El Villarreal, además, no ha dejado de pisar el acelerador a pesar de que ya está clasificado para la próxima Champions League. Los groguet vienen de hacerle un favor a los sevillistas tras vencer al Levante.

La penúltima jornada de liga será clave. Los sevillistas recibirán a un Real Madrid que, seguramente, ya no podrá disputar el título. Necesitará crear de nuevo un ambiente hostil para asegurar la permanencia en el Sánchez-Pizjuán. Será el último partido como local y puede que esté la llave conseguir el objetivo.

En la jornada 38 los sevillistas deberán visitar al Celta. En Balaídos despedirá la temporada y puede ser fatal no llegar con la permanencia cerrada. El Celta se estará jugando hasta los últimos momentos entrar en competición europea.

Cuántos puntos deben sumar los nervionenses para mantenerse en Primera

Las cuentas están hechas. El Sevilla debe sumar de tres para conseguir la salvación. Con una sola victoria mantendría vivas sus opciones de mantener la categoría, pero serían mínimas comparadas con la probabilidad de descenso en ese caso (46,74%) según LaLigaenDirecto.

Sería a partir de cuatro puntos cuando el Sevilla podría respirar tranquilo. Con una victoria y un empate, tendría una probabilidad de permanencia del 79,70%.

Los 42 puntos son los que deben sumar para dar por hecha la salvación. Con esos cinco puntos, se podría dar el objetivo por conseguido (96,92%). A partir de esa puntuación, es improbable que el Sevilla descienda a Segunda División.