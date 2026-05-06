Lo que costaría un descenso del Sevilla FC: dinero, plantilla y golpe a la ciudad

Un descenso es catastrófico para cualquier equipo. Muchos aficionados, hasta que no lo sufren, no son conscientes de lo que puede llegar a suponer el perder una categoría. Sin embargo, muchas voces en el Sánchez-Pizjuán consideran que un descenso podría servir para acelerar la venta del club o, como mínimo, provocar cambios en la cúpula directiva.

No obstante, es iluso pensar que el equipo volvería a Primera División simplemente por historia. Solo hay que ver el caso del Real Zaragoza, que suma trece años en la división de plata, o el Deportivo de la Coruña, que llegó hasta Primera Federación siendo uno de los equipos más laureados en el país. Además, la situación económica del club se sostiene, en gran parte, por los ingresos televisivos. Perderlos agravaría enormemente la crisis sevillista.

Los derechos de televisión: de ingresar 65 millones a solo 12 en Segunda División

Actualmente, el Sevilla ingresa en torno a 65 millones de euros por derechos televisivos. En Segunda División, por el contrario, pasaría a cobrar unos 12 millones de euros. Es decir, el descenso le costaría al Sevilla FC unos 50 millones de euros solo en televisión.

La Liga dispone de unos fondos de compensación para aquellos equipos que bajan. El cuadro hispalense sería uno de los equipos que más dinero recibiría de estos fondos (unos 40 millones de euros). Una cifra considerable sabiendo que habitualmente es bastante inferior. Igualmente, la cifra es irrisoria para paliar las pérdidas del club. Resolvería poco más del 60% de las pérdidas solo televisivas.

Una deuda total de 300 millones de euros que asfixia las cuentas del club

La deuda el club no se puede explicar en una sola cifra. Por una parte, la entidad está envuelta en una deuda "oficial" que envuelve a la deuda total. Esta, que es la deuda neta, es la que suelen comunicar los clubes porque da apariencia de estar controlada. Básicamente, esta se centra en los préstamos del club. Se traduce en unos 88 millones de deuda.

No obstante, la deuda total es la más preocupante. Esto involucra, además de los préstamos, la deuda con otros clubes, los pagos a los jugadores, a Hacienda, etc. Esto se traduce en unos 300 millones de euros. Unos 230 millones a largo plazo y otros 100 a corto plazo.

Además, en las últimas temporadas ha presentado pérdidas en sus cuentas. Unos 155 millones en el cómputo de las últimas tres temporadas. El patrimonio neto sevillista también enciende las alarmas. Se dice que los fondos propios están en 123 millones negativos.

Casi 90 millones en salarios y sin cláusulas de reducción por descenso

Bastantes jugadores de la plantilla tienen aun contratos de cuando el club era solvente y estaba asentado en Champions League. La plantilla llegó a suponer un coste de 150 millones, aunque tras los recortes y renovaciones está en torno a los 90. De todas formas, sigue siendo demasiado elevado para la situación del club.

El Sevilla tiene los restos de una plantilla diseñada para Europa, pero con riesgo de descender a Segunda División. Rafa Mir, Marcão, Nianzou o Jordán le suponen al club unos 30 millones de euros. Una cuestión, además, que enfada enormemente a la afición, que ve como los jugadores con menos protagonismo y rendimiento son lo que más cobran.

Los nervionenses no tienen cláusulas en caso de descenso, por lo que sus salarios no se verían reducidos en caso de bajar a la categoría de plata. El mayor problema del Sevilla no es solo lo que debe, sino lo que paga cada mes: una plantilla de casi 90 millones imposible de sostener lejos de Primera.

El fin del Gran Derbi y el impacto en el turismo de la ciudad de Sevilla

El Sevilla FC es una marca importantísima para la ciudad. Desde comienzos de siglo el club ha estado envuelto en grandes éxitos que han elevado su estatus internacional. En su paso por Europa, miles de aficionados se desplazaban a la capital andaluza para ver el ambiente del Sánchez-Pizjuán y, de paso, poder hacer el tour y presenciar las siete Europa League y el resto de trofeos de los sevillistas.

A la llegada al aeropuerto, lo primero que ven todos los turistas y desplazados es una puerta completamente empapelada con la imagen de Jesús Navas levantando la Europa League. La degradación del club a Segunda División supondría, evidentemente, una pérdida de interés de aquellos que vienen a ver simplemente un partido de fútbol y el foco de un equipo que lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo.

La ciudad se vería completamente afectada también al perder uno de los eventos del año: el Gran Derbi. Sevilla y Betis cuentan con la mejor rivalidad de la Primera División, por lo que perder un evento de estas magnitudes, al menos, momentáneamente. Durante esa semana todos los focos nacionales están puestos en Sevilla para contemplar un ambiente inigualable.