García Plaza decide entrenar por la tarde para acostumbrar a la plantilla del Sevilla a la hora del partido contra el Espanyol

El Sevilla Fútbol Club ha comenzado este miércoles sus entrenamientos de cara a la final por la salvación contra el Real Club Deportivo Espanyol que tendrá el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Antes de la primera sesión tras una toma de contactos el martes para recuperar tras la victoria en Nervión a la Real Sociedad, ha sido Kike Salas quien ha comparecido en la rueda de prensa de jugador intersemanal destacando la plena confianza en lograr el objetivo: "En el grupo tenemos la confianza plena de que lo vamos a sacar".

Para habituar a los jugadores al horario del duelo por la permanencia contra otro involucrado como el conjunto perico, Luis García Plaza ha decidido que todos los entrenamientos se lleven a cabo por la tarde, en concreto a las 16:00 horas, siendo el de esta tarde el único en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, ya que jueves y viernes se ejercitarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán y allí mismo comparecerá también el viernes el entrenador sevillista a las 17:30.

Antes de comenzar la sesión, el técnico madrileño ha dado una charla en la que se ha podido ver a Manu Bueno en muletas, la única ausencia con ficha del Sevilla, puesto que Marcao sin ella es baja para los 4 encuentros que restan de campeonato.

Los titulares del Sevilla FC hacen carrera continua al margen tras la victoria a la Real Sociedad / El Correo

Los titulares del Sevilla se ejercitan al margen salvo Isaac Romero

Aunque el martes hubo una sesión de recuperación, tras un partido intenso como lo fue el lunes el que jugó el Sevilla contra la Real Sociedad, los titulares se han ejercitado al margen haciendo carrera continua menos Isaac Romero, que realizó trabajo específico tras acabar con molestias el partido ante los donostiarras.

De cara a un choque clave por la permanencia como será el del sábado ante un Espanyol que lleva sin ganar desde 2025 y se ha metido en el lío, Kike Salas ha dejado claro cómo ve al rival y cómo está la plantilla: "Todos los partidos y rivales son diferentes, complicados, todos vienen aquí a ganar y hacer su trabajo y el partido del sábado será complicado, pero tenemos confianza plena en nosotros. Nos encontramos con gran energía positiva, gran confianza, recuperando tras el gran esfuerzo que hicimos, estuvimos los 100 minutos dando el máximo y ahora con mucha confianza para el sábado y con ganas de que llegue ya".