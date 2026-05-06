Kike Salas, sobre la permanencia del Sevilla: "En el grupo tenemos la confianza plena de que lo vamos a sacar"

El defensa del Sevilla Fútbol Club, Kike Salas, ha comparecido este miércoles en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la rueda de prensa de jugador intersemanal. El canterano, en la semana previa a un duelo crucial por la salvación contra el Real Club Deportivo Espanyol, ha manifestado cómo se encuentra el grupo tras el triunfo a la Real Sociedad y por dónde cree que pasan las opciones de repetir otra victoria en casa este sábado.

Cómo está el grupo tras la tensión y la victoria ante la Real: "Nos encontramos con gran energía positiva, gran confianza, recuperando tras el gran esfuerzo que hicimos, estuvimos los 100 minutos dando el máximo y ahora con mucha confianza para el sábado y con ganas de que llegue ya".

Mejora defensiva del Sevilla: "Es verdad que cada partido se da de una manera, llevamos trabajando bastante la mejora defensiva y se vio reflejado el lunes, muy contento en esa parte. Si mantenemos portería a cero y no tienen prácticamente ocasiones sabemos que podemos ganar porque confiamos en lo de arriba".

Sorpresa de García Plaza antes de la Real: "Fue una gran sorpresa que nadie esperaba, un gran momento para todos, los familiares también lo sufren y están siempre apoyándonos y son una gran fuente de energía, la que nos dieron también para afrontar el partido".

Afición: "Es impresionante, se me ponen vellos de punta, la afición estuvo espectacular, sólo tengo palabras de agradecimiento, siempre están ahí, son muy importantes y los sentimos desde dentro y nos dieron ese plus para ganar el partido".

Afición unida aparcando los problemas del Sevilla: "Es consciente del complicado momento que vivimos, siempre están ahí en las buenas y en las malas, se vio reflejado que todos unidos sentimos el máximo apoyo desde dentro y nos dieron ese plus y esa fuerza para aguantar los 100 minutos. La victoria es gracias a ellos".

Palabras de Gudelj el pasado domingo: "Entre nosotros no ha cambiado nada, vamos siempre con la energía de ganar y sacar partidos adelante. Esta semana hemos sentido un gran apoyo de la afición, han estado ahí y nos han dado ese plus para dejarlo todo en el campo, el lunes hicimos un gran partido defensiva y ofensivamente y jugamos a lo que teníamos que jugar".

Final contra el Espanyol: "Nosotros vamos a preparar de la mejor manera, como habíamos preparado el de la Real, con la misma ilusión y ganas y trabajando de la mejor manera. Es una final y la afición va a estar ahí con nosotros. Debemos hacerlo por todos, por el año complicado que hemos pasado y tenemos confianza plena en el grupo de que lo vamos a sacar".

De los pitos en Pamplona al apoyo en la previa de la Real: "En Pamplona fue un partido bastante complicado, hicimos 70 minutos bastante buenos, metidos en el partido y se nos escapó al final. El equipo lo estaba dejando todo y se nos complicó. Es normal que la afición estuviera así en esos momentos contra nosotros, podríamos haber dado más, pero luego ha estado con nosotros, nos ha apoyado, lo sentíamos y esta es la única manera de sacarlo todos juntos. Sólo tengo palabras de agradecimiento".

Cómo está el vestuario: "No, a ver, tras Pamplona estábamos dolidos, nadie quería que fuera ese el resultado, pero nunca hemos estado muertos y hemos confiado siempre en el equipo como se vio reflejado el lunes. Vamos a ir con la misma energía el sábado, siendo positivos, el lunes fue un manicomio y el sábado también lo será".

Partido contra el Espanyol, que también se juega la permanencia: "Todos los partidos y rivales son diferentes, complicados, todos vienen aquí a ganar y hacer su trabajo y el partido del sábado será complicado, pero tenemos confianza plena en nosotros".

Sábado, ambiente que se espera: "Nosotros no le podemos pedir nada más a la afición, muy orgullosos y creo que va a ser otro manicomio en Nervión y darles todos para que estén orgullosos de nosotros".

Gran partido: "Me siento uno más del grupo, es verdad que no suelo escuchar mucho porque también me han criticado, lo dejo todo como mis compañeros y con el apoyo de la afición, que es mucha energía positiva, lo estamos dejando todo para dejar al club donde debe estar".

Cómo se encuentra Kike Salas durante la temporada

Evolución en el juego de Kike Salas en los últimos partidos: "Personalmente, me estoy encontrando bien, con mucha fuerza y es gracias también a todo el equipo y al apoyo que recibo del cuerpo técnico. Estoy con confianza en seguir mejorando y dejarlo todo por el club. Es verdad que nadie quiere pasar por momentos complicados, siempre se tienen, fue un inicio muy complicado, tuve la lesión y estuve bastante mal, pero con trabajo y esfuerzo he mejorado bastantes cosas que necesitaba y me quedan más y me siento bien conmigo mismo por el trabajo que estoy haciendo. Los partidos te dan confianza y experiencia y a seguir mejorando y en esa línea".

Compañía con Castrín: "La verdad que se lo merece bastante, es un gran profesional y gran persona y estoy contento y orgulloso por él. Está trabajando día a día para estar en el once y me siento muy bien jugando con él. Se merece estar ahí, es fruto de su trabajo y espero que siga así".