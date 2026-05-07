Alineación probable del Sevilla ante el Espanyol: el ajuste táctico de García Plaza respecto a la Real Sociedad

El Sevilla Fútbol Club afrontará este sábado otra final por la salvación ante el Real Club Deportivo Espanyol, la penúltima de Liga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Quedarán todavía tres partidos por delante de campeonato tras el duelo con los pericos, que llega en una previa marcada por el acercamiento de Monchi a los de Alan Pace y con los de Luis García Plaza recuperados de moral tras vencer el pasado lunes a la Real Sociedad también en Nervión.

En cuanto a la preparación deportiva, los pupilos del técnico madrileño se han ejercitado esta tarde en el lugar del encuentro a partir de las 16:00 horas con las bajas conocidas de Marcao y Manu Bueno y con la principal duda de Isaac Romero. El lebrijano realizó con el grupo los ejercicios de activación y se retiró al interior de las instalaciones del Sánchez-Pizjuán, todo tras no haber entrenado el miércoles fruto de terminar con molestias el partido ante los donostiarras. Habrá que esperar a este viernes, para ver si puede ejercitarse y para saber qué dice García Plaza sobre el estado del jugador.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El plan de García Plaza a la espera de Isaac Romero

La idea de partida de Luis García Plaza ante una Real Sociedad sin tanto colmillo salió a la perfección. El Sevilla saltó al campo demostrando que tenía en juego muchísimo más que su rival, que una permanencia es de suma importancia y fue el primer encuentro en el que se vio competir al equipo nervionense.

Tanto es así que el plan del preparador madrileño podría pasar por repetir el once que le dio el triunfo y tan buenas sensaciones como explicó tras el choque: "Hay que hacer un partido de fútbol, bueno, y lo han hecho. Hemos sido, creo que, muy superiores a la Real. Sobre todo en la primera parte, muy, muy superiores en todos los aspectos. Y lástima que solo haya sido 1-0, porque creo que era para haber disfrutado sin sufrir. Pero bueno, yo creo que esta permanencia, el que la consiga, va a sufrir mucho".

Con Vlachodimos, casi inédito ante los realistas, bajo palos, comenzará un esquema titular del Sevilla que apostaría de nuevo por Carmona en el lateral diestro, con Castrín y Kike Salas en el eje y con Suazo como lateral zurdo, dejando a Oso nuevamente en el banquillo.

No fue el mejor día de Lucien Agoumé y Djibril Sow, pero parece que García Plaza se decantará por ellos una tarde más para frenar al Espanyol, con Batista Mendy esperando su turno en la segunda mitad.

La única novedad que se prevé en el once puede llegar por el estado de salud de Isaac Romero. Si el lebrijano no está al cien por cien o para salir de inicio, Djibril Sow, ya de vuelta, apunta a entrar por él junto a Neal Maupay. Eso sí, haría en ese caso un ajuste táctico el técnico sevillista, situando al suizo tras el francés y a la misma altura de Rubén Vargas y Chidera Ejuke, pasando del 4-4-2 al 4-2-3-1. Hasta Juanlu, uno de los apercibidos, podría entrar por el extremo helvético en la derecha para redoblar el carril y, sobre todo, para guardarse una carta de cara a la segunda mitad.