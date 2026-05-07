Sevilla - Espanyol: horario y dónde ver el partido decisivo por la permanencia

El Sevilla Fútbol Club tendrá este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán otra final por eludir el descenso ante uno de los implicados, el Real Club Deportivo Espanyol. El conjunto barcelonés suma 17 partidos sin conocer la victoria, todo 2026, y es el peor visitante de la segunda vuelta.

Para mantenerse fuera de los tres últimos puestos de la tabla, los de Luis García Plaza tuvieron el martes una sesión de recuperación y este miércoles por la tarde han comenzado a ejercitarse de cara a un duelo que seguramente tenga mucha mayor carga emocional para los dos equipos al poder valer un triunfo una permanencia. De hecho, el técnico madrileño ha previsto que todas las sesiones sean en turno vespertino para habituar a los jugadores de cara al horario del encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente a los de Manolo González. Manu Bueno y Marcao, las únicas bajas.

Está en juego lo más preciado en Primera División y hombres como Kike Salas, que hoy ha hablado ante los medios, han dejado claro que conseguirán el objetivo: "Nosotros vamos a preparar de la mejor manera, como habíamos preparado el de la Real, con la misma ilusión y ganas y trabajando de la mejor manera. Es una final y la afición va a estar ahí con nosotros. Debemos hacerlo por todos, por el año complicado que hemos pasado y tenemos confianza plena en el grupo de que lo vamos a sacar".

Horario del partido Sevilla FC-RCD Espanyol

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 9 de mayo a partir de las 16:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los últimos cinco encuentros en Nervión los guarismos son positivos para el cuadro sevillista, con tres victorias y dos empates, quedando 1-1 la pasada campaña con goles de Kumbulla y Badé. No pierde en casa el Sevilla ante el Espanyol desde enero de 2011.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-RCD Espanyol

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podras seguir la narración en directo con el minuto a minuto.