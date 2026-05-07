Sevilla FC
El futuro de Monchi se juega en el Sevilla-Espanyol: el de San Fernando sólo firmará por los pericos si hay salvación
Monchi ha dado pasos firmes hacia el Espanyol, aunque su llegada dependería de la permanencia en Primera y del futuro movimiento de compra, estancado, de Sergio Ramos por el Sevilla
El nombre de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' ha entrado con fuerza en el futuro inmediato del RCD Espanyol en una semana clave por la salvación para ambos equipos. Su presencia el pasado domingo en el RCDE Stadium, durante el Espanyol-Real Madrid, no fue una visita casual. El exdirector deportivo del Sevilla Fútbol Club, AS Roma y Aston Villa fue visto en uno de los palcos de Alan Pace, presidente blanquiazul, y desde entonces su figura ha pasado de rumor a posibilidad real dentro de la reestructuración deportiva que prepara la propiedad.
Según avanzó Mundo Deportivo, Monchi ya habría dado el ‘sí’ al Espanyol y ve con buenos ojos el proyecto que lidera Pace, también propietario del Burnley. Una de las claves para convencer al gaditano sería la posibilidad de compatibilizar su nuevo cargo con la presidencia del CD San Fernando 1940, el club de su ciudad al que se ha volcado tras salir del Aston Villa. Días antes, Monchi estuvo invitado por Alan Pace en Cornellà-El Prat y su presencia sólo alimentó el ruido de una dirección deportiva espanyolista pendiente de ser redefinida por completo.
Monchi sería el eje del Espanyol y mantendría la presidencia del San Fernando
La operación, sin embargo, no estaría cerrada de forma definitiva. SPORT va más allá y sitúa los contactos entre Pace y Monchi con conversaciones que vienen desde hace tiempo y siendo el propio presidente del Espanyol quien se interesa en el de San Fernando para entrar en el Espanyol como director general deportivo, siendo el eje vertebrador de toda la estructura perica.
En ese nuevo organigrama, Fernando Navarro aparece como una pieza importante y podría ejercer como secretario técnico bajo su mando. La Vanguardia también informa de un acuerdo muy avanzado y siempre sujeto a la salvación, con Monchi acompañado por dos ayudantes y sin cláusula específica que lo ate en caso de una futura llamada del Sevilla.
El contexto deportivo en Barcelona contesta las preguntas y explica los pasos que se quieren tomar. El Espanyol atraviesa una racha muy delicada y la parcela deportiva quedó marcada por la baja de Fran Garagarza tras el grave problema médico sufrido en noviembre y será necesaria una reestructuración en un nuevo proyecto deportivo que iría acompañado de una inversión considerable.
La salvación del Espanyol es obligatoria para cerrar la llegada de Monchi
La extensa remodelación que quiere acometer el conjunto perico se llevaría por delante a Manolo González, siendo José Bordalás, del gusto de Monchi, uno de los futuribles para comenzar esta nueva etapa. Pero para que todo lo descrito llegue a buen puerto es necesario que el Espanyol permanezca en Primera División, jugándose precisamente ante el Sevilla el domingo un matchball directo por la permanencia en Nervión, donde la compra del club por parte del grupo vinculado a Sergio Ramos está estancada.
Las cartas están encima de la mesa en la previa de un Sevilla-Espanyol con el futuro del exdirector deportivo sevillista cerca del cuadro espanyolista. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la idea le seduce al de San Fernando -que todavía no tiene acuerdo firmado- por la cercanía con el dueño americano, Alan Pace, por la no venta de momento del conjunto nervionense, y porque el proyecto que pretenden montar en Cornellà lo pondrían como cabeza de mando de un equipo que quiere abandonar la zona baja, establecerse y acercarse a Europa, buscando emular aquel comienzo del Sevilla con el de San Fernando a los mandos.
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