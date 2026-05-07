Sevilla FC
Gudelj quiere "otro manicomio en Nervión" para el partido ante el Espanyol: "Aún queda mucho y os seguimos necesitando"
El capitán sevillista hace un llamamiento a la afición para llenar Nervión y lograr encaminar la permanencia ante el Espanyol
Gudelj salió ovacionado a su salida del campo en la victoria frente a la Real Sociedad. No es para menos. Aunque su figura se ha puesto en duda en los últimos meses -por rendimiento y edad-, el capitán sevillista ha decidido tomar las riendas de la plantilla y ser el nexo con la afición.
No fue solo una cuestión de palabras cuando salió del autobus y aseguró que el Sevilla no iba a descender. También ha respondido en el verde. El pasado lunes, el serbio completó 82 minutos muy positivos en el centro el campo, aportando contundencia y seguridad con el balón cuando el partido lo reclamaba.
Ahora, plantilla y afición van de la mano con el objetivo de certificar la permanencia. Es por eso que el encuentro frente al Espanyol es de vital importancia. En caso de ganar, la probabilidad de descender se vería enormemente reducida.
"Gracias en mayúsculas a nuestra afición por el increíble ambientazo, por el apoyo y por la confianza que nos ha dado desde que caimos derrotados en Pamplona", ha mencionado Gudelj a través de sus redes sociales. Aunque la victoria ha sido vital para dar un paso al frente, ha recordado que "aún queda mucho y os seguimos necesitando".
El Sevillla FC buscará que se viva el mismo ambiente el sábado ante el Espanyol
Un factor clave en la victoria del pasado lunes fue el empuje de la afición. El equipo estaba de capa caída tras su segunda derrota consecutiva y el Sánchez-Pizjuán creo una atmósfera que parecía que el Sevilla jugaba con dos jugadores más.
"Cuando más lo necesitábamos, nos disteis amor y cariño de forma incondicional y nos llevasteis en volandas para conseguir una victoria que nos acerca al objetivo", ha añadido el capitán. Desde sectores de la afición ya se está realizando un movimiento en redes sociales para que todo el estadio se tiña de blanco y Gudelj ha expresado su deseo de que se lleve a cabo: "Este sábado queremos otro 'manicomio' en Nervión".
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