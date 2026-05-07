El Sevilla envía una carta al Comité de Integridad de LaLiga para que vigile al Betis ante Elche y Levante tras unas declaraciones de Ramón Alarcón, CEO de la entidad verdiblanca

La tensión aumenta en el tramo decisivo de LaLiga EA Sports a falta de cuatro jornadas para que concluya el campeonato. El Sevilla Fútbol Club, metido de lleno en la pelea por eludir el descenso a Segunda División, ha trasladado una carta informativa al Comité de Integridad de LaLiga a raíz de unas declaraciones realizadas por Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié el paaado 13 de abril.

Según adelantó Radio Sevilla, el club sevillista quiere que se mire con detenimiento el comportamiento del equipo de Manuel Pellegrini frente al Elche Club de Fútbol, de la jornada 36, y ante el Levante, de la jornada 38, última de Liga. Todo ello porque el conjunto verdiblanco podría llegar a ambos partidos con los deberes ya hechos en la quinta posición tras su buen hacer en el campeonato, cumpliendo con su objetivo presupuestado con fechas de anterioridad.

Al estar, tanto los de Eder Sarabia como Luís Castro, metidos en la pelea de la permanencia como el Sevilla Fútbol Club, la entidad nervionense insta ahora al Comité de Integridad de LaLiga a poner el foco en sendos choques ligueros de los verdiblancos.

Desde el Sevilla explican que la comunicación enviada al Comité de Integridad de LaLiga no supone una denuncia formal, sino una exposición de las palabras pronunciadas por Alarcón en la citada emisora el pasado 13 de abril de 2026, en la que el mandatario bético explicó que cuando un equipo consigue su objetivo lo normal es repartir minutos entre los menos habituales.

Las declaraciones de Ramón Alarcón

Las declaraciones señaladas por el Sevilla de Alarcón fueron las siguientes: "Yo comprendo los motivos de hacer esa alineación y comprendo el enfado que hay en los otros equipos que estaban compitiendo. Me imagino que estarán enfadados. En esos casos lo que habría que intentar es efectivamente mejorar el tema de los calendarios para intentar el tema de la final de Copa de este año. Ha salido así y ha salido perjudicado en cuanto a la alineación".

El CEO verdiblanco también recordó una situación parecida vivida en 2022, antes de la final de la Copa del Rey: "Pero yo recuerdo, por ejemplo, el año en el que nosotros jugamos la final de Copa, que sí jugamos el martes y sí jugamos con cinco o seis titulares, porque Manuel su forma de ser es esa. Sin embargo, jugamos contra el Elche, precisamente en casa, y jugamos para ganar, porque además estábamos compitiendo por entrar en la oportunidad de competir por los puestos de Champions y el equipo perdió en un partido que tuvimos ocasiones. Pero es verdad, yo creo que es normal que en el más allá de la alineación, que un equipo que tiene 48 horas o un partido clave, pues lógicamente al final, quiera que no el jugador, pues mete un poquito menos la pierna, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias del calendario. Esto está ya inventado. Y bueno, ahí ocurrió, tuvo la suerte el Sevilla de enfrentarse a un equipo con cuatro jugadores de Primera RFEF. Pero bueno, me imagino que a lo mejor en el futuro la suerte la tendrá otro equipo".

Alarcón explica cómo se hubiera sentido si le hubiera pasado a un rival del Betis: "Me hubiese enfadado, por supuesto. Es decir, lógicamente, si tú ves eso, te enfadas. Otra cosa es que, si hubiéramos hecho alguna queja pública, que me imagino que no, porque llevamos ya algún tiempo en esto, y sabemos que probablemente no se haga con mala intención. Simplemente que, bueno, al final los calendarios son muy apretados y siempre que uno se puede liberar, pues, se libera".

Concluyó el CEO del Betis siendo bastante claro: Al final, yo creo que LaLiga son 38 jornadas, y uno acaba donde le corresponde" .