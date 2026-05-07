Sevilla FC
El Sevilla puede dar un paso más hacia la permanencia en un escenario favorable: el Espanyol no gana en el Sánchez-Pizjuán desde hace 15 años
El Sevilla FC no pierde en casa desde 2011 ante un Espanyol que no conoce la victoria desde el año pasado y es el peor visitante de la segunda vuelta de Liga
El Sevilla Fútbol Club está creando un ambiente como el que se vivió el pasado lunes ante la Real Sociedad. Las cuentas están hechas y, en caso de ganar al Espanyol, los sevillistas tendrían bastante encaminada la salvación de cara a las últimas tres jornadas.
Los sevillistas son conscientes de que con cuatro puntos más de los 14 restantes sería muy improbable que se consumara el descenso. Es por eso que desde el club están movilizando una campaña similar al día de la Real Sociedad.
El del Espanyol es -aparentemente- el más asequible de los cuatro rivales que los de Luis García Plaza tienen por delante -Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta-. Los de Manolo González son el peor equipo en toda la segunda vuelta tras sumar tan solo seis de 54 puntos posibles.
Además, el Sevilla tiene un balance muy positivo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los pericos, un factor a tener en cuenta de cara al próximo sábado.
El Sevilla FC no pierde como local ante el Espanyol desde 2011
El precedente más reciente entre ambos es favorable para el conjunto de la ciudad condal. En la ida, el Espanyol venció 2-1 a un Sevilla que sumaba su cuarta derrota en los últimos cinco partidos.
El contexto perico también era muy diferente por aquel entonces, puesto que estaban asentados en puestos europeos y era uno de los equipos más en forma de la Primera División.
Antes del partido de la primera vuelta, el Sevilla no perdía ante el Espanyol desde 2017. El balance es muy positivo para los sevillistas. En los últimos diez encuentros, ha ganado seis, ha empatado tres y ha perdido uno.
El dato más llamativo es como local. Para remontarnos a la última victoria del Espanyol en Nervión nos tenemos que ir al 2011. Un partido en el que José Callejón anotó un doblete para darle los últimos tres puntos de los catalanes en el Sánchez-Pizjuán.
Desde aquel lejano precedente, el balance de los sevillistas como locales es de once victorias y cuatro empates ante el Espanyol.
El Sevilla debe hacerse fuerte ante la necesidad del Espanyol de ganar
Aunque el equipo de Cornellá está completando una segunda vuelta para el olvido, no ha sido hasta la derrota ante el Real Madrid cuando han sido conscientes de la situación.
Desde el club barcelonés ya hablan de una final a la hora de referirse al partido ante el Sevilla. La realidad es que han pasado de ser un candidato a Europa, a estar a tan solo tres puntos de la zona roja de la clasificación.
Las cuentas dicen que con una victoria podrían olvidarse de descender. Es por eso que los sevillistas no deben esperar al equipo de capa caída que se ha visto durante el 2026, sino uno que irá con todo a por los tres puntos para evitar males mayores.
Igualmente, para el Sevilla es una final. Aunque es el equipo que llega en peor estado de forma, los hispalenses están preparando el encuentro para poder hacerse con tres puntos que lo llevarían a distanciarse de los puestos de descenso.
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