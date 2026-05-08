Los canteranos encienden al Sevilla antes de su final ante el Espanyol: "La sangre sevillista es de nunca rendirse"

El Sevilla tiene por delante una final. Puede que sea la frase más repetida en el contexto del club desde hace semanas. El no haber logrado vencer a los rivales directos por la salvación han envuelto al club en un contexto muy preocupante que puede acabar en un descenso.

Habiendo conseguido al menos tres puntos en una de las visitas a Levante u Oviedo, el Sevilla podría tener muy encaminada, incluso certificada, la permanencia. Sin embargo, ahora tiene que lograr sacar cuatro puntos más -eso dicen las cuentas- ante cuatro rivales de alto nivel: Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo, que se juega entrar en competición europea.

La primera de las citas es ante el Espanyol. En caso de no conseguir vencer a los pericos, el Sevilla aumentaría considerablemente las probabilidades de descender al tener por delante a rivales de la zona alta de la clasificación. Es por eso que desde el club se está promoviendo que el sábado se viva un ambiente similar como el que empujó a los sevillistas a hacerse con los tres puntos ante la Real Sociedad.

Una visita muy especial en el entrenamiento del Sevilla

En el entrenamiento del pasado jueves el equipo recibió un mensaje de una parte muy especial del club. Los capitanes de los equipos de categorías inferiores presenciaron el final del entreno y lanzaron un mensaje muy claro a los jugadores: "El sábado tenemos una final y hay que ganarla".

"Somos el equipo que nunca se rinde y hay que ir a por ello", mencionaba uno de los chicos con los ojos brillosos de ver a sus ídolos de cerca. El mensaje más directo lo ha protagonizado el más pequeño de todos los protagonistas, que con decisión le ha contado a los jugadores que: "desde pequeñito me han enseñado que las finales no se juegan, se ganan; así que el sábado vamos a ganar y vamos a demostrar que la sangre sevillista es de nunca rendirse".

Un futuro prometedor en la imagen

Dos de los capitanes que han hablado son alguno de los jugadores más prometedores de la carretera de Utrera. El primero de ellos es David Rosa. El delantero es el máximo goleador de la División de Honor Infantil con 25 goles en 27 partidos. Es un delantero que no ahorra esfuerzos y destaca por su efectividad, siendo muy inteligente en el movimiento entre líneas e inapelable en carrera.

Rosa se hizo conocido tras la consecución de La Liga Promises en su primer año Infantil. El atacante ha superado las expectativas en la máxima competición de su categoría y recientemente renovó con el club.

El segundo de los rostros a tener en cuenta en Antonio Miranda. Un centrocampista que suele coger altura y desenvolverse en la posición de mediapunta. Un jugador que destaca por su creatividad y es el que mejor se entiende con Rosa, siendo los dos una gran dupla de un Infantil A sevillista que está disputando el título con el Málaga.