Luis García Plaza, en la previa del Sevilla-Espanyol: "Es el partido más importante de todos, el momento de reafirmarnos y nos tenemos que agarrar a ello"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció tras el último entrenamiento previo del equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán previo a medirse al Espanyol. Como la semana pasada, la afición arropó al conjunto nervionense a la salida de la sesión al montarse al autobús.

Alineación: "Sí, todos los partidos son vitales y más cuando juegas contra rivales directos, el Espanyol pensará lo mismo. Tenemos el tema de Djibril, pero Lucien y Nemanja estuvieron bien e Isaac va a jugar porque está mejor que el otro día. El otro día llegó, le agradezco el esfuerzo, pero esta vez está mejor, igual no para 90 minutos. Tenemos la duda de Djibril, tenemos que tocar lo mínimo, cada equipo tiene sus prioridades, pero yo mi opinión es que el equipo lleva dos partidos buenos, no lleva 4 puntos pero sí 3, tenemos que jugar de nuevo bien un buen partido que nos lleve a la victoria".

Final de temporada: "Mi opinión futbolística es muy clara, el Sevilla fue mejor que la Real. Parece que cuando ganamos algo nos quitan valor, yo vi a los jugadores de la Real y fueron a tope, igual que frente al Atlético de Madrid, jugaron Sorloth y Baena y en Valencia no, es fútbol. Seguro que algunos jugadores del Atleti que jugaron aquí los cogerán algunos de los equipos el año que viene y será gracioso ver cómo los que decían que no valían cogen a esos jugadores. Nosotros ganamos porque fuimos mejores, y cuando somos peores perdemos, a lo mejor merecimos empatar en Pamplona, pero Levante y Oviedo perdimos".

Cambio en Maupay: "Cuando llego yo Neal era un fichaje muy específico de Matías e igual no sabía cómo jugar conmigo, sobraba uno, uno de más, nunca dejé gente fuera en otros equipos, pero aquí hay más, el chico vino, se centró y me dijo que venía a full, se ha ganado la titularidad, trabaja mucho, descarga entre líneas bien, es competitivo y tiene que seguir apretando. Por lo que veo en entrenos y pongo, me puedo equivocar, pero creo que era el momento de meterlo porque estaba espectacular".

Reflexión sobre Sergio Camello: "Escuché a Camello post partido y dijo que no estaba jugando y el trabajar semana tras semana no te garantiza jugar, pero sí te garantiza estar preparado para cuando te ponga. Me pareció increíble y es lo que deben de hacer los futbolistas para cuando el míster lo que necesite te ponga".

El once: "Sí, lo tengo claro y lo saben ellos, pensaba lo de Isaac, lo guardamos entre algodones pero podría haber entrenado ayer. Llegó porque es Isaac, tiene un corazón sevillista enorme y quiere estar sí o sí, igual no dura ahora todo el partido pero está. Puede haber alguna situación con duda pero la hemos decidido".

Dinámica negativa Espanyol: "Es verdad que cuando te pones por delante te ayuda mucho, pero golpear primeros a veces no lo consigues y tienes que sobreponerte. Tienen buen entrenador y buenos jugadores con experiencia en Primera. En esta dinámica merecieron ganar algo más, como en Vallecas con un penalti que fallan y en el contragolpe... He dirigido a algunos jugadores y nos van a poner todo muy difícil, es una final para ellos, el momento de dar el paso adelante y también los aficionados que han ido a despedirle. El que gane mañana da un paso, para ellos definitivo, no para nosotros, pero muy importante, imagina la trascendencia del partido".

Motivo de cambiar los entrenos a las 4: "Lo suelo hacer cuando es a las cuatro, te cambia los biorritmos de comida, intentamos comer a las 12 y venir y si lo haces un solo día no me gusta. Cuando jugamos a las 8 o las 9 no pasa igual, pero si es a las 6 a veces un día en semana y a las 2 y 4 siempre. Igual mañana no hará tanto calor, mejor para todos, pero es por descansos, horarios de comidas y calor".

Carta integridad por CEO Betis: "No tengo nada que decir, me centro en el Espanyol".

Azpilicueta: "Dije la semana pasada que vino más justo. Ya si tiene que jugar puede jugar. José (Carmona) está bien y César nos va a ayudar, está y si tiene que jugar puede. Lleva más tiempo parado pero está con ritmo, ha entrenado y ha hecho fútbol, algo que el otro día hablamos y estaba falto de entrenos en los que ya ha sumado fútbol":

Ejuke: "Lo dije tras partido, Ejuke ya me estaba gustando en los entrenamientos. En Pamplona lo quise meter y si hace todo lo que tiene y es centrado de cara a portería, no se pierde en regates hacia atrás encara y tiene 1 vs 1, y cumple en defensa, si es así, tiene que jugar. Es normal que me pidiese el cambio en el 60' porque lleva mucho sin jugar, pero sacó fuerzas para terminar, también con la ayuda del público".

Portería a cero: "Sí, están bien Castrín y Kike, me da igual que un chico tenga 18 o 37 años, me da igual, busco los que creo que están bien, a César no lo he podido juzgar peor sé cómo es, la extensión del entrenador en el campo, en cosas tácticas está muy encima. Es fundamental dentro y fuera del terreno de juego y es aprovechable siempre que está y nos va a dar seguro".

Experiencia personal en el Sevilla: "Ha sido muy intensa, cinco jornadas muy intensas, me han parecido quince, sé la responsabilidad que hay, llevo el 15% de la temporada, pero lo estoy viviendo muy intenso y espero hacer feliz a la afición y al club, los jugadores también se lo merecen y, mejores o peores, con más calidad o menos. En Pamplona por cómo se produjo la derrota el vestuario fue un drama y se han levantado gracias a esta afición maravillosa también. Estoy concentrado en lo mío, en entrenamientos y sacar el máximo rendimiento a todos, no es lo mismo verlos en televisión que conocerlos in situ y saber cómo hablarle a cada uno. Se me trajo para conseguir resultados ya. Creo que se va viendo que lo que quiero a partir del tercer partido, que se empezó a ver, pero veo al equipo cómo me reflejo yo en él. Mañana es el partido más importante de todos ahora, es el momento de reafirmar tres partidos buenos y tenemos que agarrarnos a ellos con todo, deseando ya que llegue mañana".

Elche-Alavés antes del Sevilla-Espanyol: "A esa hora es complicado, estamos casi nosotros aquí, nos dirán resultado como es normal, mientras tú ganes a uno le recortas y si empatan le recortan a los dos, el otro día la espera fue muy larga, no quería cámaras del club, se relajaron mucho los jugadores y les quitó tensión ver a familiares. No quería que salieran imágenes, me negué. Mañana es a las cuatro el partido y te levantas comes y vienes, es diferente la dinámica".

Ambiente: "Llevo muy poco tiempo, no tengo esa cuna sevillista, pero tampoco tenía esa cuna alavesista ni mallorquina, pero mi corazón es una parte del Alavés, mis cuatro equipos están implicados. Espero tenerla (cuna sevillista), esto que estoy viviendo me hace entender a los aficionados, intento empaparme de la experiencia, hoy el video del club de la gente que lleva tantos años... Claro que quiero que el Sevilla se salve, le tengo cierto cariño, pero me estoy adaptando al club, somos un club muy grande, ahora no estamos en el momento que el Sevilla tiene que estar por historia. Si nos salvamos habré contribuido a que siga siendo grande, la semana pasada estábamos en un momento delicado y jodido y el sentimiento que hay me lo transmiten".