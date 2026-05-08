Luis García Plaza suma a un jugador importante en la previa del Sevilla-Espanyol

El Sevilla Fútbol Club ha tenido este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán la última sesión preparatoria previa al duelo con el Real Club Deportivo Espanyol. Será en el mismo escenario del entrenamiento y apenas quince minutos después que la hora prevista en la que saltaron los de Luis García Plaza esta tarde al feudo nervionense, que se volverá a engalanar, esta vez de blanco, para un choque por la permanencia de alto voltaje.

Para el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, el técnico madrileño ha recuperado a un jugador muy importante en este tramo final de temporada, Isaac Romero. El lebrijano acabó con molestias el encuentro contra la Real Sociedad del pasado lunes y durante la semana se había ejercitado al margen midiendo las cargas de cara a otra final por la salvación.

Nemanja Gudelj, en el entrenamiento previo del Sevilla a medirse contra el Espanyol / Sevilla FC

Finalmente, este viernes ha podido estar el canterano sevillista con el grupo y se apuntará a la batalla contra los de Manolo González, quedando a la espera de Luis García Plaza para conocer si está disponible para jugar 90 minutos.

Isaac Romero puede entrar en la lista y Azpilicueta será la otra duda

Al margen de conocer cómo está Isaac Romero, el técnico madrileño también podrá dar a conocer en la rueda de prensa previa el estado de César Azpilicueta. En la pasada declaró que entraba en la lista pero no estaba al 100%, reduciendo su posible participación a un pequeño rato que finalmente ni se dio.

Como en la sesión pasada, en el plano anímico, los jugadores sevillistas estuvieron de nuevo arropados por la afición, con múltiples banderolas colgadas ya en el Sánchez-Pizjuán para que sientan el calor de los suyos en la antesala de una final contra un Espanyol que llega en claro descenso deportivo, que no conoce la victoria en 2026 y que es el peor visitante de la segunda vuelta del campeonato y ya está metido en la lucha de la permanencia.