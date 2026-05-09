El Sevilla logra una remontada de infarto en 10 minutos ante el Espanyol para acercarse a la permanencia (2-1)

La final de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre Sevilla Fútbol Club y Real Club Deportivo Espanyol se saldó con una agónica victoria sevillista. Luis García Plaza decidió repetir el once que tan buen resultado le dio ante la Real Sociedad, con un 4-4-2 ordenado confiriendo todo al juego exterior de Rubén Vargas, esta tarde más activo que el pasado lunes, y al desequilibrio de Chidera Ejuke, más irregular y sin ser tan determinante como frente a los donostiarras.

Esta vez, las gradas de Nervión que se tiñeron de rojo el lunes, lo hicieron de blanco, con una pancarta en Gol Norte en la que rezaba "Ni retirada ni rendición" durante unos prolegómenos que se extendieron más de lo habitual por un fallo en la transmisión del VAR con Alberola Rojas, algo que demoró el comienzo más de diez minutos.

La actividad de los primeros minutos con un remate de espuela de Maupay que atrapó sin complicaciones Dmitrovic, el posible penalti a Rubén Vargas no señalado y el buen tiro de Edu Expósito que desvió a la esquina Vlachodimos, confrontó con un acto inicial con muchas interrupciones y muy poco fútbol.

El Espanyol llevó el encuentro a su terreno, con un ritmo bajo de juego y demorándose en el saque de cada jugada, algo que ya advirtió Manolo González para sacar del partido al graderío de Nervión para que el Sevilla no tuviera de forma tan determinante el factor campo de su lado.

La idea del cuadro perico fue tomando forma en un encuentro muy descafeinado y lleno de errores en las entregas. Sólo poco antes del descanso intimidó Rubén Vargas al meta exsevillista del Espanyol con un disparo lejano que lo atrapó en dos tiempos.

Tras el descanso movió ficha García Plaza con la entrada de Alexis Sánchez por Isaac Romero como ya advirtió el madrileño en la previa al señalar que el lebrijano no estaba para los 90 minutos.

El cambio pudo salir a la perfección apenas un minuto después. Como ante la Real, el chileno cazó un balón en el área, esta vez sin oposición, y lo empujó a la red. Alberola Rojas lo anularía por fuera de juego previo en la misma acción en área.

El tanto anulado enfrió por momentos al Sevilla, que cedió un mínimo terreno al Espanyol durante unos pocos minutos que pagarían caro. Tyrhys Dolan avisó a Vlachodimos desde fuera en un disparo seco de larga distancia en el 56' y en la siguiente jugada hizo el 0-1. Un mal disparo de los pericos se convirtió en una segunda jugada en área para Roberto Fernández, que la ganó en la línea de fondo y levantó la cabeza para que el atacante mancuniano recibiera en el corazón del área y batiera al griego con un tiro ajustado al palo.

El marcador le hizo daño a un conjunto sevillista que vio cómo García Plaza intentaba reaccionar desde la banda con la entrada primero de Sow por Agoumé, fatal, y con el cambio completo de laterales que tampoco le dieron ese plus para lanzarse a por el empate.

El partido se convirtió en una bronca continua y los espanyolistas quisieron hacerlo todo tan eterno que, al perder tanto tiempo, todo le vino en contra.

Con un planteamiento más que deficiente Manolo González metió a los suyos delante de Dmitrovic y, Andrés Castrín en una arrancada personal casi desde la medular fue dejando atrás rivales hasta personarse frente a Dmitrovic y hacer el empate ante un guardameta serbio que no supo ni achicar metros ni poner la mano fuerte.

El Ramón Sánchez-Pizjuán volvió a rugir con el gol del central de la carretera de Utrera en el 81' y los diez últimos minutos se le hicieron un infierno a un Espanyol sin ideas. En el descuento, con todo prácticamente decidido, un balón largo lo ganó Alexis, se quedó muerto en la frontal y Akor Adams definió con tranquilidad a la red ante un Dmitrovic que no pudo evitarlo.

Todo parecía estar resuelto, pero una permanencia bien vale sufrimiento y, en el largo descuento, el conjunto de Manolo González se volvió a acercar a Vlachodimos, esta vez, sin peligro real entre palos.

El Sevilla volvió a ganar por segunda semana de forma consecutiva con Luis García Plaza a los mandos y se acerca a una salvación que tiene a muchos implicados y que varía prácticamente al término de todos los partidos. Con 40 puntos, el trabajo de eludir el descenso parece cada día más cercano y más real, pero quedan tres finales ante Villarreal, Real Madrid y Celta por delante para hacer tres puntos más y poner fin al suplicio de una temporada aciaga en Nervión.