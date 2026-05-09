Las cuentas de García Plaza para la permanencia del Sevilla tras ganar al Espanyol: "Con 40 puntos no te salvas"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en los micrófonos de Movistar y en rueda de prensa al término de la remontada del conjunto nervionense al Espanyol para ganar distancia en la pelea por la salvación y sumar ya 40 puntos, quedándose a las puertas de conseguir la permanencia.

La derrota era injusta y el césped estaba mal: "No era justo perder. Después ya ganar es cuestión de acierto. Hasta el gol de ellos nos ha costado. No hemos estado bien, el campo estaba sequísimo, me he enfadado bastante porque no lo entendía, no rodaba la pelota... para los dos eh. Por eso hemos ido los dos a mucho juego directo. Después cuando nos han metido en 0-1 el equipo le ha echado mucha casta. El gol de Castrín yo creo que te levanta porque ha sido de casta. Aparte de calidad de un jugador, es una acción de la cojo yo y me voy para arriba y eso nos ha levantado".

Quedan puntos para lograr la salvación: "Ha empezado el partido raro con lo del VAR, que lo ha parado. Todo el ánimo que había se ha enfriado un poco, pero ahora en estas jornadas ocurren cosas de estas. Ayer el Levante que ganó, nosotros hoy y veremos más. Pasa así, ya te tiras con todo para arriba. Incluso Nema (Gudelj) me había pedido el cambio para meter a otro delantero. En un partido normal lo quito porque estaba con los gemelos subidos, pero tiras de épica. Tres puntos que nos dan la vida y ahora a seguir. No está hecho, estamos tantos metidos en la pelea... Si la semana que viene no puntúas te van a pasar otra vez. No sé para qué nos dará: 41, 42, yo creo que tener 43 ya te salva. Después de la derrota de Pamplona, que nos dejó tocados, estas dos victorias seguidas son muy importantes".

Remontada y gol anulado a Alexis: "Era el arranque soñado. Marcó Alexis como el otro día, pero ha venido el gol en una jugada de mala suerte porque es uno de ellos que se va a línea de fondo, él la continúa y nosotros nos despistamos en las marcas. Luego la finalizan muy bien. Pero yo creo que el momento clave es el gol de Castrín. Por cómo ha sido, un central de irse arriba, romper una conducción, ya el campo estaba más rápido, que creo que nos ha beneficiado porque hemos tenido más posesión y más pases. Ya lo he dicho, el equipo tiene que mantenerse en los partidos siempre porque unas veces nos remontarán a nosotros, como Osasuna en el 99, y otras remontaremos nosotros como hoy. Hay un componente muy mental en los partidos".

Feliz por la plantilla: "Muy contento por los chicos. Yo llevo aquí seis partidos, pero ellos llevan un año muy duro. Pero no está hecho. El Espanyol si ganaba estaba más cerca con 42 pero para nosotros son 40 y si el miércoles no puntuamos en Villarreal seguro que nos va a pasar alguno".

Ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Lo de la gente aquí es una locura. Lo llaman un manicomio y es verdad lo que crean. Cómo cantan, cómo animan... Los Biris han estado especulares, pero todos le siguen, hoy de blanco, el otro día de rojo... Me emociono porque he vivido ambientes, pero no con tanta gente".

Celebración del gol de Akor y cuentas para la salvación: "He celebrado mucho el gol de Akor. Llevo solo seis jornadas aquí pero empatizo mucho. El banquillo ha salido a celebrarlo y es muy importante. No se puede dejar de creer. Ha sido un ejercicio de eso. La primera parte ha sido mala y luego hemos estado más acertados. Esto es un verdadero manicomio lo de la afición, increíble lo que generan. Veo difícil perder en casa, pero con 40 no te salvas, hay que seguir. Vamos a pensar en el Villarreal para seguir en esta dinámica, intentar sumar y si se gana pues mucho mejor".