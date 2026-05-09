Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Espanyol: Castrín lideró la remontada que culminó Akor Adams

El Sevilla Fútbol Club consiguió otra importantísima victoria ante el Espanyol tras una remontada épica propiciada gracias a una gran jugada individual de Castrín y a un gol en el descuento desde la frontal de Akor Adams.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(8) Luis García Plaza: los cambios le acabaron dando la razón y le vinieron bien al Sevilla para buscar la remontada, sobre todo cuando juntó a Alexis y a Akor, quienes crearon el 2-1. Segunda victoria consecutiva y acaricia la salvación.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: sacó una buena mano a Edu Expósito en la primera mitad y en la segunda mitad sacó otra importante a Dolan. Dominó el juego aéreo y en el gol no pudo hacer nada.

(3) José Ángel Carmona: muy impreciso a la hora de jugar el balón y tuvo problemas para defender a Dolan en las primeras acciones y para tapar el carril a Carlos Romero.

(8) Andrés Castrín: tiró de pundonor para enmendar su error en el 0-1 y se marcó una gran jugada individual para hacer el empate en el 81' y liderar la remontada del Sevilla.

(5) Kike Salas: en el gol junto a Castrín pudo estar mejor y, sobre todo, impedir el tiro posterior de Dolan. Al margen de dicha acción, bien en el juego aéreo en la primera parte, mucho mejor que en el juego de pies.

(4) Gabriel Suazo: la locura del Sevilla en el segundo tiempo llegó cuando más errático estuvo con balón. Le costó tapar su costado.

(5) Nemanja Gudelj: con balón, nulo, intentó algún tiro que no llegó a más desde la frontal. En la resta estuvo más acertado que en la elaboración.

(0) Lucien Agoumé: lento a la hora de llegar a todas las jugadas y dormido a la hora de jugar. Perdió un grave balón en el 24' que casi acaba en el gol de Edu Expósito. No hizo nada bien. Gran pitada a su salida en el 57' por Sow.

(5) Rubén Vargas: hizo algunas diagonales interesantes en los primeros treinta minutos cayendo a la izquierda, pero ahí se quedó prácticamente su participación. Debe dar más.

(6) Chidera Ejuke: más irregular que frente a la Real. El gran impacto visto el pasado lunes se diluyó ante un El Hilali que tampoco se lo puso fácil. Cuando se zafó de él pudo anotar el Sevilla el gol anulado. Más voluntarioso que efectivo con balón.

(5) Neal Maupay: centrado en peleas y en su trabajo sucio, ahí es el mejor y el Sevilla lo encontró cuando lo necesitó para ganar espacio.

(5) Isaac Romero: se notó que estaba entre algodones y en ataque tampoco pudo ofrecer demasiado en una primera parte con muchas imprecisiones. Se fajó con los centrales para tapar la salida limpia del Espanyol.

Suplentes

(7) Alexis Sánchez: pudo tener el 1-1 en sus botas pero le anularon el gol por fuera de juego. No estuvo certero en las entregas pero volvió a aparecer de forma determinante para asistir a Akor en el 2-1.

(5) Djibril Sow: se ganó una amarilla innecesaria y mejoró claramente a Agoumé, algo que en la tarde de hoy no tenía dificultad alguna. Le dio salida al equipo.

(5) Juanlu Sánchez: le dio aire a la banda derecha y se prodigó más en ataque que Carmona, con varias subidas interesantes.

(4) Oso: una pérdida suya en el descuento tras un resbalón pudo terminar en tragedia.

(7) Akor Adams: no apareció en demasía, pero anotó un gol que puede valer una salvación definiendo desde la frontal en el descuento.