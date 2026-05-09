El Sevilla busca reafirmarse en Nervión ante un Espanyol metido en la lucha por la permanencia

Al Sevilla Fútbol Club no le quedan más tardes para contemporizar. Ante el Espanyol, este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la situación en la tabla no admite rodeos. Nervión, que bien sabe qué hay en juego, volverá a conjurarse, esta vez de blanco, para empujar a un equipo que consiguió respirar y sacar la cabeza ganando a la Real Sociedad, pero que aún no ha hecho nada definitivo en la pelea por eludir la Segunda División.

Es cierto que la victoria a los donostiarras ha servido para cambiar los ánimos, pero la obligación sigue siendo la misma y así, el propio Luis García Plaza, ha vuelto a repetirlo en la previa: "Mañana es el partido más importante de todos ahora, es el momento de reafirmar tres partidos buenos y tenemos que agarrarnos a ellos con todo, deseando ya que llegue mañana". El madrileño entiende que el triunfo ante el conjunto de Matarazzo, sobre el que dijo que "fueron a tope", sólo tendrá valor real si el Sevilla es capaz de darle continuidad frente a un rival directo. No basta con haber competido bien, ni con haber dejado la portería a cero, ni con haber encontrado una energía distinta en Nervión. Toca confirmar que el equipo ha dado de verdad un paso adelante.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Isaac está listo para el once

La principal noticia positiva para García Plaza es la recuperación de Isaac Romero. El lebrijano acabó con molestias ante la Real y durante la semana trabajó con cargas medidas, pero este viernes se ejercitó con el grupo y apunta a estar disponible. El propio entrenador confirmó que jugará, aunque dejó en el aire si está para completar los 90 minutos. Isaac, por corazón y contexto, vuelve a ser pieza emocional y futbolística en un Sevilla que necesita veneno arriba.

La idea del técnico pasa por tocar lo mínimo. El equipo viene de ofrecer su versión más reconocible desde su llegada y García Plaza no quiere romper una estructura que, por fin, dio cierta seguridad. Vlachodimos seguirá bajo palos, con Carmona, Castrín, Kike Salas y Suazo en una defensa que ganó confianza tras la portería a cero. En la medular, Agoumé, Gudelj y la duda de Djibril Sow marcarán el dibujo, mientras que arriba aparecen nombres propios como Ejuke, Rubén Vargas, Maupay e Isaac.

Entre el centrocampista suizo y el lebrijano tendrá que decidir García Plaza, que fue contundente con el caso de Neal Maupay al reconocer que el francés se ha ganado su espacio con trabajo, competitividad y una mejor comprensión del juego. Frente a la Real fue titular por méritos propios y ahora vuelve a aparecer como un fijo por rendimiento inmediato.

Enfrente llega un Espanyol en caída anímica y deportiva, sin victorias en 2026 y con la sensación de que Nervión puede marcar su futuro. También el institucional, con el nombre de Monchi sobrevolando la reestructuración perica siempre que llegue la salvación en una semana poco propicia para que sea él quien se debata entre ambos equipos.

Pero García Plaza no quiere distracciones ni ruido exterior y obvia por completo todo lo que no sea deportivo, apartando del escenario las cuentas ajenas para la salvación y las cartas al Comité de Integridad como la de su club, el Sevilla, al Betis por el calendario final ante Elche o Levante.

Cuando Alberola Rojas haga sonar el silbato, el ambiente de Nervión y la propia aplicación de los jugadores, lo más importante, esto es fútbol, será lo único que pueda ayudar a un Sevilla que tiene que saber que juega ante otro rival directo, en caída libre y que llega para resarcirse ante un conjunto nervionense que tiene que sumar de tres para no tener un final más agónico de lo que ya puede llegar a ser. Momento de reafirmarse.