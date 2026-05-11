Monchi lanza un dardo al Sevilla FC: "En el Espanyol me han mostrado cariño desde el minuto uno y han creído en mi idea de trabajo"

Ramón Rodríguez Verdejo, conocido mundialmente como Monchi, ya ejerce oficialmente como el nuevo director general deportivo del RCD Espanyol. El club blanquiazul ha confirmado este lunes la incorporación del gestor de San Fernando, quien asume el mando del área deportiva bajo la presidencia de Alan Pace. La noticia ha sacudido el panorama futbolístico, no solo por el calado del fichaje, sino por las primeras palabras del directivo, que parecen un dardo para el Sevilla FC, que añoraba su vuelta. "Estoy en el lugar donde me han mostrado cariño desde el minuto uno y donde han creído en mi idea de trabajo", aseguró Monchi a través de X, antiguamente Twitter.

Tras su salida del Aston Villa y una nueva etapa en los despachos del club hispalense, periodo manchado por las tensiones con la directiva, Monchi ha usado sus redes sociales para mostrar su ilusión por llegar al Espanyol. Sin embargo, se puede leer entre líneas una comparativa directa (e incluso crítica) a su última etapa en la capital andaluza.

Por qué Monchi eligió el proyecto del RCD Espanyol

"Agradecer al Presidente Alan Pace el haber hecho posible mi llegada al RCD Espanyol", comenzaba el comunicado de Monchi. El núcleo del mensaje, y el que más impacto ha generado, reside en la valoración que hace del recibimiento en Barcelona: "Estoy en el lugar donde me han mostrado cariño desde el minuto uno y donde han creído en mi idea de trabajo", aseguraba de forma contundente.

Estas palabras ponen de manifiesto que la autonomía profesional y el respaldo institucional han sido los factores clave para su desembarco en el RCDE Stadium. Para Monchi, este entorno de confianza es el motor de su rendimiento: "Cuando a uno le demuestran cariño, tiene que dar todo para responder a esa confianza", afirmaba, dejando claro que su compromiso con la entidad perica será máximo desde el primer día.

Los retos del nuevo director deportivo en Barcelona

La llegada de Monchi supone un salto de calidad en la estructura del Espanyol. El objetivo de la propiedad es profesionalizar al máximo el área deportiva para consolidar al equipo en la élite y alcanzar metas ambiciosas a medio plazo. Monchi es consciente de la magnitud del reto: "Estoy seguro de que el futuro que hoy empieza demandará de mí un mayor esfuerzo y la mayor dedicación posible", sentenciaba el gaditano.

Con este movimiento, el presidente Alan Pace busca replicar en Barcelona el modelo de éxito que Monchi construyó durante décadas en el Sevilla. El de San Fernando espera encontrar en el Espanyol la estabilidad institucional necesaria para trabajar con la libertad que tanto ha reclamado en sus últimas comparecencias públicas, cerrando así un capítulo y abriendo otro que promete ser transformador para el club catalán.

El comunicado completo de Monchi tras hacerse oficial su fichaje por el Espanyol

El comunicado completo de Monchi tras confirmar su fichaje por el Espanyol dice lo siguiente: "Agradecer al Presidente Alan Pace el haber hecho posible mi llegada al Espanyol. Estoy en el lugar donde me han mostrado cariño desde el minuto uno y donde han creído en mi idea de trabajo. Y vengo con toda la ilusión posible porque cuando a uno le demuestran cariño, tiene que dar todo para responder a esa confianza. Estoy seguro de que el futuro que hoy empieza demandará de mí un mayor esfuerzo y la mayor dedicación posible para intentar estar a la altura de las exigencias. Ojalá podamos conseguir los objetivos de presente y aquellos que el futuro nos demande"