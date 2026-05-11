Oficial: Monchi ficha por el Espanyol y descarta su regreso al Sevilla FC

El Real Club Deportivo Espanyol ha hecho oficial a través de sus redes sociales que Monchi se ha convertido en el nuevo director deportivo de la entidad. Tras la derrota del cuadro perico ante los sevillistas, los catalanes han confirmado que el de San Fernando pasa a formar parte de la estructura deportiva.

La incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y prestigiosos del fútbol europeo. Las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por Monchi.

A nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol, y a Alan Pace, presidente del RCD Espanyol y de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad.

Con una trayectoria de referencia en el fútbol internacional, Monchi inició su carrera como director deportivo del Sevilla FC en julio del 2000, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportiva. Tras una primera etapa de 17 temporadas consecutivas en el club andaluz, regresó a la entidad en abril de 2019 hasta junio de 2023.

Considerado uno de los principales impulsores del periodo más exitoso en la historia del Sevilla FC, participó de forma decisiva en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un ascenso a Primera División.

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Posteriormente, desarrolló su carrera en la AS Roma y en el Aston Villa FC, club con el que ha consolidado un proyecto competitivo asentado en posiciones europeas y habitual protagonista en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.