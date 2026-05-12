Alineación y horario del Villarreal-Sevilla: una final en La Cerámica con la plantilla mermada

El Sevilla Fútbol Club se enfrenta este miércoles al Villarreal Club de Fútbol en La Cerámica. El partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports llega para los de Luis García Plaza con urgencias clasificatorias y sabiendo que si suma en el municipio castellonense o consigue la victoria dará un grandísimo paso para lograr la permanencia.

Uno de los puntos negativos del encuentro para el conjunto sevillista lo tendrá en la enfermería. Isaac Romero no entrenó en la previa en el Ramón Sánchez-Pizjuán y García Plaza confirmó su baja por lesión. Aunque, sin querer dar pisas, dejó entrever que no sólo el lebrijano sería uno menos: "Isaac no está, eso es lo primero, y a partir de aquí no digo nombres porque él es el único que no entrena, pero uno de los que entrena no va a poder estar más de un rato en el campo, de los que jugaron ante el Espanyol, y hay otros dos que los médicos me han dicho que mejor guardarlos en el banquillo. Habrá cuatro o cinco cambios, pero una baja obligada y si no los saco mejor, pero habrá eso, cuatro o cinco cambios no porque quiera, sino porque el esfuerzo se nota, quitando siempre la de Isaac, pero no digo más para que Marcelino no sepa quiénes son esos cambios obligados".

Alineación del Sevilla Fútbol Club

García Plaza, ante la obligación de recomponer el once del Sevilla

Todas estas bajas que no desvela el madrileño condicionarán un once cuya seguridad radica en que Odysseas Vlachodimos estará una nueva tarde bajo palos. Por delante, sin decir abiertamente que César Azpilicueta será titular, sí que dijo que ya estaba recuperado. Ello, en un día entre semana, teniendo que gestionar cargas, puede suponer que el navarro forme como lateral diestro en una defensa de cuatro, a priori, completada por Castrín y Kike Salas en el eje y Oso podría reemplazar a Suazo, que está tocado con el brazo.

Gudelj, en un día en el que acertar puede ser bastante complicado, actuaría como centrocampista junto a Batista Mendy, cerrando ambos el doble pivote con Djibril Sow en el trivote y jugando con mayor libertad. En las alas, Rubén Vargas no viene a gran nivel y puede ser otro de los que necesite un descanso, como Ejuke en la izquierda, que viene de completar dos partidos seguidos 18 meses después.

Juanlu y Alexis pueden ser sus sustitutos en las alas en un once quizás con jugadores más defensivos y sin tanta vocación ofensiva del equipo en global como sí se vio frente a Real Sociedad o Espanyol. Akor Adams sería quien, tras el gol en el descuento, completaría el once de Luis García Plaza en busca de un triunfo difícil ante un rival que "pondrá a todos los titulares para cerrar la temporada".

Horario del partido entre el Villarreal y el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza viaja para enfrentarse al Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral en la jornada 36 de LaLiga EA Sports este miércoles 13 de mayo a las 19:30 horas en el estadio de La Cerámica.

Dónde ver por televisión el Villarreal CF-Sevilla FC

El encuentro entre el Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.