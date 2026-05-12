Sergio Ramos y el Sevilla FC: del amor al rechazo… y del rechazo al poder

Sergio Ramos ha alcanzado un principio de acuerdo para la compra del Sevilla FC en la mañana de este martes. El camero, junto a todo su equipo, tras largas negociaciones con los principales grupos accionariales del club, ha logrado cerrar los puntos clave de la operación. "Todo ha ido muy bien, se han cerrado todos los puntos y ahora a trabajar", han confirmado fuentes cercanas a la negociación a El Correo de Andalucía.

La horquilla de valoración del club se sitúa en torno a los 450 millones de euros, una cifra de la que habría que deducir la deuda existente. Sin embargo, otras fuentes apuntan a un principio de acuerdo por algo más de 400 millones, ya con la deuda incluida, y con un calendario de pagos supeditado a una variable clave: la categoría en la que milite el Sevilla la próxima temporada.

Han habido muchas idas y vueltas entre el exjugador del Sevilla y la afición desde que debutó con apenas 17 años en competición oficial bajo las órdenes de Joaquín Caparrós. El central tenía todas las condiciones para convertirse en leyenda en Nervión, como ocurrió con otros jugadores de su generación -Antonio Puerta o Jesús Navas-. Tras una salida que fue traumática para la afición y los directivos, sumada a las tensiones con la grada en sus regresos como jugador del Real Madrid, el nacido en Camas regresa al Sánchez-Pizjuán para tratar ganarse de nuevo a la afición, esta vez, desde los despachos.

El Sevilla FC y Sergio Ramos: una historia de más bajos que altos

La historia entre Sergio Ramos y el Sevilla ha estado llena de giros. El central es, para muchos, el mejor futbolista salido de la Carretera de Utrera y uno de los defensores más laureados del fútbol mundial, con numerosos títulos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, su relación con la afición nervionense no ha sido sencilla.

En el momento en el que dio el salto al Sánchez-Pizjuán, Ramos no tardó en ganarse a la afición a causa de su intensidad y contundencia en el duelo. Tenía todo para convertirse una leyenda del club: canterano, muy pasional y con una calidad en factores defensivos muy llamativos. Todo se torció el verano de 2005, cuando el Real Madrid se interesó en hacerse con sus servicios.

Lo que realmente mosqueó a la afición sevillista no fue su marcha, fueron las formas. Solo había estado un año en dinámica completamente de primera plantilla, pero había sido un pilar a sus 19 años recién cumplidos. Son decena la de jugadores que deciden firmar con otros equipos de escalones superiores, ya sea por pretensiones económicas o deportivas. Era el último de mercado y, en el último momento, Ramos se convirtió en madridista a cambio de 27 millones de euros. La temporada ya había comenzado y el club nervionense había perdido a su mejor defensor sin posibilidad de buscarle un recambio.

Sergio Ramos hace un gesto a la grada del Sánchez-Pizjuán tras anotar un gol con el Real Madrid / Raúl Caro / EFE

Pitos e insultos: la vuelta de Sergio Ramos al Sánchez-Pizjuán

Desde su primer encuentro como visitante, la grada del Sánchez-Pizjuán le hizo saber al defensa que no era bienvenido. Lo que comenzaron como pitos, acabaron con insultos al unísono ante las contestaciones de Ramos en el campo, que lejos de callar o pasar desapercibido, respondía con gestos y aspavientos.

Todo se agravó a niveles superlativos en 2017, cuando en una eliminatoria de Copa del Rey, Ramos decidió tirar el penalti que le dio la victoria a los madridistas y, para más inri, decidió celebrarlo encarándose con la grada del Gol Norte, desde donde recibía más insultos. Aunque trató de rebajar tensiones pidiendo perdón al resto de la grada y señalando tan solo a ese sector de la afición, ya no había sevillista que viese a Ramos con buenos ojos.

Un regreso inesperado en 2023

La historia entre Ramos y el Sevilla dio un nuevo giro de 180 grados en el verano de 2023. El club acaba de levantar su séptima Europa League y muchos aficionados aclamaban un cambio importante en la plantilla tras una campaña muy irregular en liga. La temporada ya había comenzado y Víctor Orta, director deportivo por aquel entonces, no logró reforzar la defensa, la parcela más endeble.

Fue en ese momento cuando comenzó a brotar el rumor de su regreso. El camero acababa de terminar su etapa en el PSG y se encontraba libre. Un fichaje veterano, de garantías y, encima, a coste cero. La afición nervionense se dividió en dos: los que decidían tragarse su orgullo por el bien del equipo; y aquellos que no olvidaban las confrontaciones y no querían ver de nuevo a Ramos con la camiseta del Sevilla.

Finalmente, en septiembre se hizo oficial su vuelta, con la temporada ya comenzada. Lo primero que hizo tras la oficialización de su fichaje fue pedir disculpas a quienes se hubieran sentido atacado por su comportamiento durante estos años: "Quiero pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento". 18 años después, Ramos era sevillista.

Sergio Ramos y Del Nido Carrasco en la despedida de Sergio Ramos con jugador del Sevilla FC / Jose Manuel Vidal / EFE

Su rendimiento acalló críticas rápidamente. El equipo funcionaba mejor con él en el campo, aunque hubo roces fruto de la tensión de una temporada en la que el Sevilla también estuvo peleando por no descender: "Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Respeta a la gente y cállate ya", gritó el por entonces capitán del equipo a un aficionado durante una entrevista post partido.

Todo lo que se construyó esa temporada, terminó rápido. Al final de la temporada, Ramos anunció que no continuaría en el club, mostrándose muy satisfecho por una experiencia que le había permitido "cerrar esa herida que tenía con el Sevilla".

Sergio Ramos toma el control y abre una nueva etapa para reconstruir el rumbo del Sevilla FC

Ahora, el escenario dibuja a un Sevilla muy distinto al de los últimos años. La llegada de Sergio Ramos al control del club no será simbólica, sino ejecutiva. El camero pretende implicarse directamente en las grandes decisiones deportivas, con un modelo que priorice el carácter competitivo y la identificación con el escudo, dos rasgos que han definido su carrera.

En el corto plazo, todo pasará por estabilizar un club que ha vivido meses de enorme desgaste institucional y deportivo. Ramos aterriza con la intención de cerrar esa fractura entre grada y palco, consciente de que su figura puede actuar como nexo tras años de tensión. El objetivo será devolver al Sevilla a las posiciones que nos ha tenido acostumbrado este siglo, pero sin perder de vista una reconstrucción progresiva. Su papel, más allá de propietario, apunta a ser el de líder visible de un nuevo ciclo: uno en el que el Sevilla deje atrás la incertidumbre reciente y recupere una identidad clara tanto dentro como fuera del campo.