Luis García Plaza, avisa: "El Villarreal pondrá a todos los titulares para cerrar la temporada, con 40 puntos no nos vale"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en la previa del duelo liguero en Villarreal ante los de Marcelino García Toral, en el que sigue en juego la permanencia.

Cómo llega el equipo tras el esfuerzo ante el Espanyol: "Isaac no está, eso es lo primero, y a partir de aquí no digo nombres porque es el único que no entrena, uno de los que entrena no va a poder estar más de un rato de los que jugaron, y hay otros dos que los médicos me han dicho que guardarlos en el banquillo. Habrá cuatro o cinco cambios, pero una baja obligada y si no los saco mejor, pero habrá eso, cuatro o cinco cambios no porque quiera, sino porque el esfuerzo se nota, quitando siempre la de Isaac, pero no digo más para que Marcelino no sepa quiénes son esos cambios obligados".

Mensaje: "Agradecer a la afición. La derrota en Pamplona fue muy dura por el cómo, con un empate tendríamos 41 y lo veríamos más cerca. He visto a un sevillismo, sin ser sevillista, que te va impregnando. Estas dos semanas, el recibimiento, el de la Real, el otro día nos marcan en un momento duro para el equipo y se reafirma en lo que intenta y tuvo el intento detrás. El día de Madrid, ojalá ganemos en Villarreal y podamos salvarnos, pero será otro manicomio y que salga la gente a darlo todo., Muy agradecido de corazón a la afición".

Un triunfo en Villarreal pone al Sevilla en 43 puntos: "Lo que tenga que pasar que pase, tengo contrato si salvamos. El partido de mañana es el más difícil de los tres, ha jugado 17 de local y ha ganado 14 y, además, en los últimos cinco iba 2-0 al descanso. Han pasado rivales de todos los colores, que se meten atrás, presionan arriba, y todos han caído menos Madrid y Barça. Quiero ver al equipo compitiendo, es un partido muy complicado y cuatro no pueden entrar de inicio y tres sí luego. Estamos con 40 puntos, la cifra es buena, pero no nos vale. Igual otras temporadas con 38 estás salvado, no sé qué se necesitará, pero hay que ir a Villarreal a tope y será una empresa muy complicada. El Villarreal pondrá a todos los titulares, a su mejor equipo para cerrar la temporada. Ni siendo el mejor igual tenemos opciones, nos enfrentamos al mejor equipo como local en casa tras el Barça. Los números que tienen asustan, y la plantilla es muy buena con un gran entrenador que es Marcelino y una propiedad que invierte dinero en el verde, por eso están ahí y el éxito está asegurado. El equipo tiene que dar la cara, ir a full y por qué no, ser el tercer equipo que les gane allí. Sería muy bonito".

Locura en la pelea del descenso: "Sólo un año con el Levante hicimos 30 para salvarnos tras tener 15 y nos salvamos con 45 y bajó con 43 el Deportivo. Ha perdido el Espanyol, hemos ganado nosotros pero el resto puntuó. Está muy barato meterse en Europa y mucho más caro salvarse. Hay que ir al día a día, ir al máximo mañana en Villarreal compitiendo con nuestras armas. Si se encuentra un Sevilla al 100% podemos traer algo positivo".

Compra del Sevilla: "En estas jornadas lo anímico hace mucho, planteamos todo a nivel táctico. En lo anímico veo al equipo mejor, el equipo se levantó a nivel moral, vimos lo que nos iban a recibir. Luego todos tenemos herramientas de trabajo, tenemos psicólogos, gente, peor el equipo tiene plan de juego y cada vez lo veo más. Villarreal, no puedo desviarme de mis funciones y lo que tengo que hacer

Salvación con un punto más: "No, nunca se sabe. Ahora tenemos equipos por debajo, hasta nos podríamos salvar con 40. Creo que con un punto no nos va a valer, pero no sé los puntos que pueden ser, me centro en el Villarreal, si ganamos sería increíble y si empatamos será un punto importante. Todo lo que sea sumar será positivo, vamos a un escenario complicado".

Supersticiones: "El banquillo lo he cambiado en muchos estadios, me siento más cómodo. En los entrenamientos creo que es bueno jugar en el estadio, es donde juega el jugador luego y es buenísimo siempre que se cuide el césped. En los tres de casa ha venido mi mujer y le he sacado ya billete para el Real Madrid".

Arenga de Azpilicueta: "Perfecto, César es uno de los jugadores que todo entrenador quiere tener. Esa arenga siempre la doy yo y le dije que hablara para escuchar una voz diferente. Nos ayuda mucho a todos, pendiente del plan de partido, un profesional 10, va a volver a jugar, no sé si será mañana, pero volverá a participar porque ya está bien".

Akor Adams, gol importante ante Espanyol: "Ahora todos tienen que tener un papel crucial. Neal igual, Alexis igual, Akor. Me dicen que Akor ha metido más goles saliendo de banquillo que de titular, todos tienen que jugar el papel. Cuando sacó a Akor el otro día, que aporte, y Alexis que entró en el descanso y fue de los mejores, que aporte. Neal, igual. Tienen que jugar minutos de calidad, pero están todos metidos por jugar. Hemos tenido que dar una baja obligada y tres por prescripción médica, e igual nos pasa lo mismo de cara al domingo. El Villarreal rotó para tener al equipo fresco.