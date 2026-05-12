La agrupación de pequeños accionistas del Sevilla advierte ante la inminente venta a un fondo extranjero: "Hemos perdido la identidad como club"

"Hemos perdido toda la identidad como club". Puede sonar alarmista, pero es la posición que comparte el presidente de Accionistas Unidos, Joaquín González, ante la inminente entrada de un fondo extranjero en la gestión del Sevilla FC. En la mañana de este martes se ha conocido que las extensas negociaciones por la venta del club están a punto de llegar a su fin. Tras más de diez horas reunidos, las principales familias que conforman la mayoría accionarial parecen haber llegado un acuerdo con el grupo liderado por Sergio Ramos.

La preocupación de González no es fruto de un posible cambio en la directiva. Accionistas Unidos tomó fuerza en 2017 en busca de representar a aquellos que en su día compraron acciones como una muestra del intrínseco valor sentimental hacia el club y poder defenderlo de los intereses económicos de aquellos quienes compraron acciones para hacer negocio. Tras el conocido Pacto por la Pasta que tuvo lugar en 2019 para que los grandes accionistas se repartieran el poder del club, la agrupación se puso en línea de combate ante la entrada del grupo inversor 777 Partners.

Eran completamente conscientes que la entrada de un fondo extranjero completamente ajeno al contexto y el sentimiento sevillista podía alterar plenamente la gestión del Sevilla. "En el momento que un fondo de inversión extranjero entra en la dirección, la gestión deportiva no es tan prioritaria como lo son los intereses personales", menciona Joaquín alegando posibles similitudes con Five Eleven Capital.

"Ante los intereses del fondo quién sabe si están en peligro el patrimonio del Sevilla FC"

"Defender el patrimonio del club es muy complicado si pretenden venderlo", reconoce el presidente de la agrupación, que tiene muy clara cuál es el remedio ante este peligro: "Seguimos luchando para que se exista la figura de Consejero de la Afición en el Sevilla, algo que es obligatorio como figura en la Ley del Deporte desde hace dos años", recordando que "es una figura que la tienen los clubes con mejor se gestionan en este aspecto". "Urge que se fortalezcan los LSO (Supporter Liaison Officer) como demanda la UEFA y está implantado en toda la UEFA", añade.

La entrada de Five Eleven Capital provoca que la voz del sevillista esté aún más acallada en las futuras toma de decisiones. "El club ya no es de los sevillistas. Ya no lo era desde 1992 cuando nos obligaron a figurar como SAD bajo unas condiciones muy recriminables, pero ahora -con la entrada de un fondo extranjero como accionista mayoritario-, hemos perdido toda la identidad como club", lamenta González.

Manifestación de aficionados del Sevilla FC contra la gestión de Del Nido Carrasco / David Arjona / EFE

Aunque, por los intereses de la agrupación no pueden estar del todo satisfechos con la entrada de Five Eleven Capital, reconocen que todo sería más fácil en caso de que busquen un consenso y consulten los intereses de los socios y pequeños accionistas antes de comenzar a tomar decisiones. "Al menos Sergio Ramos, aparentemente, tiene un sevillismo de base y velará por la gestión que exige un aficionado más", acentuaba el presidente ante la resaltada figura de Sergio Ramos en esta operación.

"Aún queda mucho sevillismo que no ha vendido sus acciones, haremos piña en defensa del club porque nuestro esfuerzo siempre es por mejorar la entidad sevillista, su legado que es el trabajo y la aportación de muchas generaciones, de nuestro padres, abuelos", resume el presidente de Accionistas Unidos, Joaquin González, quien subraya que "según parece, se compra el 80% de las acciones del club". "Por tanto, aún quedamos un 20% que estaremos más unidos para solicitar cambios en el apartado social (de cuidar a la afición) y mejoras con respecto a la afición: abonados, accionistas y simpatizantes, protección de las peñas, ... porque como hemos vivido en los dos últimos partidos son los que solucionan el desastre creado por el consejo de administración", concluye.

Joaquin Caparros, Joaquin Gonzalez y Pablo Blanco / El Correo

Accionistas Unidos teme perder peso con la llegada del capital extranjero al Sevilla FC

En las últimas Juntas de Accionistas, las disidencias entre Accionistas Unidos y el actual consejo se han evidenciado en unas reuniones que han estado muy marcadas por las tensiones dada la situación del club. "Nuestro descontento con el consejo era fruto de las decisiones deportivas y la gestión que nos ha llevado a la ruina absoluta", menciona González, que reconoce que este cambio en la directiva puede llegar a tacharse de positivo aunque sea a costa de la entrada de capital extranjero: "Habrá que esperar a valorar en función de los resultados, pero es evidente que nadie quería que la actual cúpula directiva continuase al cargo. Nuestro descontento era por la gestión, nada más".

Ahora, la figura de la agrupación toma más fuerza ante la entrada de Five Eleven Capital, siendo conocedores que "a los fondos extranjeros no les interesa la presencia de los pequeños accionistas, ni tratar con nosotros, por lo que somos conscientes de que puede que traten de que cada vez seamos menos o que nos extingamos", comenta Joaquín González. Aun así, ellos están dispuestas ayudar y tomar una hoja de ruta común que vele por los intereses de todos los sevillistas.