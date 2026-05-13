El Sevilla acaricia la permanencia tras una gran remontada al Villarreal en La Cerámica (2-3)

El duelo del Sevilla Fútbol Club en La Cerámica ante el Villarreal Club de Fútbol se saldó con victoria del conjunto nervionense gracias a una gran remontada al conjunto groguet que lo acerca y mucho a la salvación. El conjunto de Luis García Plaza, como ya anunció en la previa, presentó hasta cuatro modificaciones con la vuelta de Azpilicueta al eje de la zaga dos meses después por Castrín, Sow reemplazando a Gudelj, Oso doblando la banda izquierda por delante de un Ejuke entre algodones, y Akor Adams entrando por el lesionado Isaac Romero.

Los primeros minutos en el feudo del submarino amarillo fueron para los de Marcelino García Toral, que con el once de gala demostraron empuje y rápidamente se hicieron con el control del encuentro. Tan fulgurante fue la puesta en escena de los castellonenses que en el 13' abrió el marcador el Villarreal.

La acción nació en campo propio con un pase vertical de Parejo a Moleiro sin oposición ni de Agoumé ni de Sow que permitió al canario mirar al frente en la divisoria y abrir a Mikautadze. El georgiano aguantó el cuero, se perfiló hacia portería y encontró a Gerard Moreno en la media luna, regateando el capitán amarillo con un quiebro a Suazo y Kike Salas, dejando atrás a Sow y raseando el esférico con clase al palo, imposibilitando a Vlachodimos tratar de detenerlo.

El aviso groguet pareció no captarlo un Sevilla que distaba mucho de la buena imagen ofrecida en Nervión ante Real Sociedad y Espanyol, quedando a merced del rival y permitiendo que siete minutos más tarde hicieran el segundo. Esta vez fue Mikautadze quien empujó a la red una gran jugada colectiva que cayó en las botas de Moleiro para levantar la cabeza y encontrar sólo en el segundo palo al ariete internacional de Georgia.

El 2-0 puso en alerta, algo tarde, a los de Luis García Plaza, que encontró la respuesta de sus jugadores, sobre todo en las subidas de Oso y en balones diagonales de Carmona, y dio un paso al frente que lo llevaría a igualar la contienda antes del descanso.

En ese asedio sevillista, el 2-1 fue fruto de un balón largo de Agoumé, lo único con criterio que hizo, para Oso. El de Torrevieja hizo un gran control orientado para quitarse de encima a Freeman, regateó con acierto a Pau Navarro y definió con su diestra ante un Arnau Tenas que dejó la mano sin tensión.

El gol espoleó por completo al cuadro nervionense, cada vez más serio y demostrando mayor necesidad en el terreno de juego. Cuando Busquets Ferrer iba a señalar el fin del primer tiempo, Rubén Vargas fue capaz de tener temple y poner un balón atrás para que, Kike Salas, que llevaba sumándose al ataque en varias llegadas, reventara el balón con todas sus ganas al cielo de la portería amarilla e igualara el choque.

La segunda parte fue otro cantar en La Cerámica. Sin modificaciones tras el paso por vestuarios, Villarreal y Sevilla mantuvieron un duelo más igualado y sin tanta predominancia de uno u otro por tramos, con llegadas muy parejas y siendo, por momentos más incisivo y peligroso el conjunto de Luis García Plaza.

El paso de los minutos provocó que crecieran los nervionenses ante un submarino amarillo al que el 2-0 del primer acto le provocó un preocupante exceso de relajación. Maupay, muy luchador todo el encuentro, comprobaba los reflejos de Arnau Tenar y Vargas, poco antes de irse también quiso intentarlo topándose a la zaga groguet.

De menos a más en el partido y en el tiempo final, el Sevilla volvió a intimidar a los de Marcelino con un disparo de Sow que fue el preludio del golazo de Akor Adams. El nigeriano recibió dentro del área del centrocampista suizo, se abrió espacio para golpear con la zurda y la puso en la escuadra del palo corto de Tenas.

El 2-3 hizo que los más de 600 sevillistas desplazados estallaran en La Cerámica, sabedores de la gran importancia del resultado, que elevaba casi a definitivas las opciones de salvación con 43 puntos.

En los últimos minutos, García Plaza miró más por conservar el resultado, buscando centímetros para acciones a balón parado del Villarreal, algo que le salió bien al no encontrar apenas el cuadro groguet formas de hacer daño al Sevilla, bien plantado delante de Vlachodimos y haciendo esfuerzos para repeler cada pelota que se paseaba por el área.

El plan de partido inicial del Sevilla Fútbol Club estuvo lejos de lo esperado en una tarde en la que el triunfo era necesario. El 2-0 levantó a los de Luis García Plaza, los llevó al definitivo 2-3 y dio un paso crucial y casi definitivo por la salvación. A falta de dos jornadas cuando acabe la presente, el conjunto nervionense estará con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso.

Los 43 puntos lo aúpan momentáneamente a la décima posición en un final de Liga de infarto en el que equipos como el Sevilla que luchan por evadir las garras de la Segunda División pueden incluso terminar soñando con objetivos para nada sospechados hace semanas.