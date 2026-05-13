Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: "Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en los micrófonos de DAZN al término de la victoria en La Cerámica tras remontar 2-3 al Villarreal y encarrilar la salvación del conjunto nervionense.

Valoración del partido: "Ellos son muy buenos, sabes, en cualquier momento, incluso aunque estés, es muy difícil que te pongan con una jugadora individual, o un jugador de calidad como los que tienen, te pueden empatar. Y cuando tienes tan cerca, te vienen las imágenes de Pamplona, un poquito, que lo teníamos también en el empate, que no fue una victoria. Pero bueno, yo creo que el equipo, sobre todo, ha demostrado que cree en lo que hace, porque con 2-0, ostras, todo el mundo pensaba, y yo mismo dije, ostras, es duro. Pero el gol de Oso nos ha levantado. Creo que hemos atacado muy bien, cuando teníamos que atacar, muy bien. Creo que lo poco que hemos trabajado el partido en ataque no se ha salido muy bien. La primera parte nos cogían porque Moleiro y Gerard iban muy fuera, no estaban dentro del cuadrado y nos costaba ajustar. Hemos cambiado el sistema, pero ya perdiendo. Entonces creo que el equipo se ha hecho muy bien. De luego, estoy contento por mucha gente, por los aficionados, sobre todo, pero también por los jugadores. Los jugadores... Ostras, llevo 7 partidos aquí y en 31 se han ganado 8, en 7 hemos ganado 4. Es que se han repuesto. Después de Pamplona, yo quisiera que vieses el vestuario. Estaban llorando, destrozados, y se han levantado y han hecho un 9-9. Yo no tengo ni idea porque llego aquí, pero me han dicho que hace muchos años que no se conseguían. Entonces, superfeliz. Primero por la afición, porque fíjate los que vienen y tal, y por mis jugadores, de verdad. Muy, muy contento".

Con el empate, qué ha pensado: "No, no era malo. Pero lo que pasa es que al final, yo creo que vosotros os hacéis mucho del empate, ir a por los 3 puntos. No, hay que jugar. Entonces, tienes que defender bien y atacar bien. Y creo que hasta el final, hasta que hemos ajustado otro cambio, nos estaban hundiendo mucho, después nos hemos topado bien mandas, el equipo ha jugado bien. Ha jugado bien. Es verdad que ellos quieren hacer el gol de llegar. Es que hace pam, pam, y te la mete. Es que son muy buenos. Entonces, aquí solo había ganado a Madrid y Barça. Y ellos han competido y han hecho su partido, y vamos 2-0, y todo el mundo pensaba, incluso yo, hostia, que difícil está el partido. Pero hemos seguido haciendo lo que teníamos trabajado, y ha aparecido, o sea, han metido el gol, y ahí nos han dicho, oye, ¿qué podemos? Yo creo que en el fútbol también necesitas un momento de un jugador dentro de lo que trabajas, que te levante el partido, y que todos hagan pum, vamos para arriba. Y yo creo que, bueno, todavía no está hecho, porque yo no sé cómo siga esto así a cuántos puntos se va a ir y se van a necesitar y hay que descansar. Ya le digo a la gente que haya otro manicomio, porque ellos me llaman así en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que haya otro manicomio allí el domingo, y ojalá, porque no, intentar ese cuarto seguido y que sea una fiesta, ¿no?".

Un final de Liga apretado: "Yo desde luego llevo 7 partidos aquí, y se me han hecho como si fueran... Porque la responsabilidad de entrenar a Sevilla en esta situación, es un histórico, es uno de los grandes del fútbol, grande de Europa, y era una responsabilidad muy, muy grande, muy grande, que ha sido un trabajo de aislarme, de trabajar, pero, repito, yo sé que ahora están cantando, es normal, como en Pamplona estaban llorando, y yo les he dicho, tranquilos, recuperamos, y a preparar el partido del Real Madrid, y ya hemos ganado, nos va con 43, es que hasta que no esté esto, esta liga, yo me espero ya que ganemos absolutamente todos, entonces gana el Levante, hoy gano yo, ha ganado el Español, es que vamos ganando todos, entonces, bueno, vamos a ver".

Europa asoma: "Es lo que dije, va a ser una de las salvaciones más caras de la historia, va por una con el Levante, que también tuvimos que hacer 44 o 45, en mi primer año, primer año en el Levante, que fue la hostia, me acuerdo, pero cuando pasa eso, es que Europa está muy barata, cualquiera que haga una temporada medio normal, se mete en Europa, porque es que cuando hay muchos puntos abajo, faltan arriba, y cuando abajo hay muy pocos puntos, los de arriba, para meterse en Europa es una locura, pero a dejarnos de historias, porque en esto del fútbol, en cuanto sacas un poquito de pecho, te dan un sopapo que te dan la vuelta, entonces a disfrutar, porque hay que disfrutar, porque también la vida hay que disfrutar, porque lo que digo, el vestuario en Pamplona estaba hostia, fue una labor muy dura levantar a ese equipo, y nos hemos levantado, y ahora hay que esperar resultados, ver, y si necesitamos ganar un punto a él, el domingo hay que ir a por ello, no lo sé, yo creo que sí, yo ahora mismo tengo el objetivo, creo que nos va a hacer mínimo falta otro punto, a lo mejor no, si se dan los resultados, pero ya te digo, es que espero que ganen todos absolutamente, porque es lo que está pasando".

Rendimientos individuales: "Por ejemplo, yo ni me di cuenta, pero terminamos jugando con una defensa, que eran Juanlu, Castrín, Kike y Oso, cuatro chavales de la cantera, o sea, este no es el Sevilla de los fichajazos de antes, ¿no?, este es un Sevilla muy humilde, que tiene que trabajar y que tiene que sacar adelante, pero para eso está la cantera, porque a lo mejor en momentos de jodidos económicos, pues tiene que dar un paso adelante, y hoy está Carmona también, y ha terminado Oso por delante, Gaby, después hay un compromiso de gente como Gaby, que siente mucho el equipo, el partido hoy de Luci y de Djibril, ha sido buenísimo, y Akor, pues es Akor. Akor tiene momentos que tal y después tiene desconexiones, pero hostias, este Akor estos dos últimos partidos, tiene que ser así, ha trabajado mucho, Neal ha trabajado mucho, Alexis el rato que ha salido, todos, Juanlu, estoy contento con ellos, como hace cuatro semanas, pues eran críticas para mí y críticas para el equipo, ahora, lo que digo, disfrutar del momento, pero, mi opinión, ojalá me equivoque, necesitamos más, vamos a ir a algún punto más para la permanencia, no lo sé, ojalá me equivoque y lo podamos decir con estos solo".