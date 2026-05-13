Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet frenteLa crónica del Sevilla FCLas notas del Sevilla FCMultas carril bus SevillaTrampa carril busPatrimonio Sergio RamosMaría Jesús MonteroNave SingerVPO TrianaNuevo parking La CartujaBarrio HiguerónEclipse solar SevillaPilatus CarmonaVelada año VIResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Sevilla Fútbol Club

Las notas de los jugadores del Sevilla en Villarreal: una remontada que puede valer una salvación

Oso, Akor Adams, Carmona y Kike Salas, los más destacados en el triunfo en La Cerámica

Los jugadores del Sevilla celebran el 2-2 en La Cerámica ante el Villarreal tras el gol marcado por Kike Salas en el partido de la jornada 36 de Liga

Los jugadores del Sevilla celebran el 2-2 en La Cerámica ante el Villarreal tras el gol marcado por Kike Salas en el partido de la jornada 36 de Liga / AFP7 vía Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club consiguió una victoria de mérito tras remontar al Villarreal en La Cerámica que lo acerca a la salvación. Los goles de Oso, Kike Salas y Akor Adams sirvieron para dar la vuelta a los tantos de Gerard Moreno y Mikautadze en el inicio de partido.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(9) Luis García Plaza: tercera victoria consecutiva para acercar al Sevilla a la salvación con 43 puntos. El plan inicial no salió como pensaba, pero el Sevilla se repuso pasada la media hora y acabó dominando el partido en La Cerámica y demostrando que era quien más necesitaba un triunfo crucial para la permanencia.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: alguna parada importante al final a Moleiro. Bien en el juego áereo en un día de pocas ocasiones a evitar.

(8) José Ángel Carmona: probó algún pase tenso diagonal al área que encontró a Vargas y Maupay, pero estos sin acertar al recibir. Aplicado en defensa, aunque en el 1-0 es quien habilita a Mikautadze y rompe el fuera de juego. Salvó un gol en el segundo tiempo con 2-3. Se rehízo con gran acierto tras un inicio bastante pobre.

(5) César Azpilicueta: aguantó todo el partido sin estar posiblemente al 100% para hacerlo, pero las urgencias físicas del equipo y, por supuesto, las clasificatorias, lo llevaron a forzar. Mantuvo bien a la zaga cuando el encuentro comenzó a ser favorable para el Sevilla.

(8) Kike Salas: pudo evitar quizás el remate franco de Gerard Moreno en el 1-0, pero salvo dicha acción todo lo hizo bien. Creyó en él y al filo del descanso hizo el 2-2 con una gran volea después de varias subidas interesantes. Otro gol clave que dio puntos.

(6) Gabriel Suazo: con la ayuda de Oso contuvo bien a Pépé en la primera parte y en la segunda demostró aún más compromiso defensivo. No era fácil ante un Villarreal que gusta mucho de balones interiores.

(6) Djibril Sow: asistencia a Akor Adams en el 2-3. Ayudó a que el Sevilla se acercara al área cuando respondió tras los dos goles del Villarreal.

(4) Lucien Agoumé: indolente, perdido y sin cerrar la medular en el 1-0 ni intimidar a Moleiro en el 2-0. Otro partido para el olvido de un jugador por el que han pagado, inexplicablemente, dos directores deportivos. En el 2-1 puso un buen balón a Oso.

(5) Rubén Vargas: buena asistencia a Kike Salas en un partido gris del suizo.

(9) Oso: mantuvo a raya a Pépé ayudando a Suazo en labores defensivas y en ataque firmó un gran gol para meter al Sevilla en el partido. Jugador con gran proyección y quien más fe tuvo cuando el marcador pedía un paso al frente. Partido muy completo, estirando también al equipo en la segunda parte.

(5) Neal Maupay: sólo tuvo un disparo y fue frontal a las manos de Arnau Tenas. Se fajó, no paró de luchar, pero generó poco.

(9) Akor Adams: otro gol que vale oro tras uno de similar importancia al Espanyol. No estaba teniendo quizás un día brillante de cara a portería hasta que cogió ese balón y lo mandó al fondo de las mallas con un zurdazo por la escuadra del palo de Tenas. Décimo tanto en Liga.

Suplentes

(6) Juanlu Sánchez: entró a falta de veinte minutos por Vargas para ayudar a Carmona en los minutos finales.

(6) Alexis Sánchez: participó de nuevo de forma decisiva robando en la jugada del 2-3.

(Sc) Andrés Castrín: entró en los minutos finales para sumar centímetros en área y defensores que despejaran el peligro y cumplió con el cometido.

Noticias relacionadas y más

(Sc) Nemanja Gudelj: entró en los minutos finales para aguantar el resultado. Amonestado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuntamiento y Sevilla FC llegan a un acuerdo por el nuevo Sánchez-Pizjuán: luz verde al proyecto, que arrancará en verano de 2027
  2. Vecinos de Nervión plantan cara al Sevilla y la reforma del Sánchez-Pizjuán: 'Siento los colores pero mis calles están por encima
  3. Aprobado el nuevo estadio Sánchez-Pizjuán: el Sevilla FC construirá un aparcamiento para vecinos, una plaza con pérgolas y zonas verdes a las afueras de la ciudad
  4. El Sevilla puede dar un paso más hacia la permanencia en un escenario favorable: el Espanyol no gana en el Sánchez-Pizjuán desde hace 15 años
  5. Las cuentas del descenso para el Sevilla FC: calendario, rivales y margen de error
  6. Alineación probable del Sevilla ante el Espanyol: el ajuste táctico de García Plaza respecto a la Real Sociedad
  7. La igualdad entre Sevilla y Real Sociedad en Nervión llega con objetivos muy diferentes en el horizonte
  8. Un golpe cruel en el último minuto deja al Sevilla en descenso y tocado psicológicamente tras caer en El Sadar (2-1)

Las notas de los jugadores del Sevilla en Villarreal: una remontada que puede valer una salvación

El Sevilla acaricia la permanencia tras una gran remontada al Villarreal en La Cerámica (2-3)

Villarreal-Sevilla, en directo: así te hemos contado el partido (2-3)

Villarreal-Sevilla, en directo: así te hemos contado el partido (2-3)

Una final por la permanencia en Villarreal con el Sevilla en venta

Una final por la permanencia en Villarreal con el Sevilla en venta

La agrupación de pequeños accionistas del Sevilla advierte ante la inminente venta a un fondo extranjero: "Hemos perdido la identidad como club"

La agrupación de pequeños accionistas del Sevilla advierte ante la inminente venta a un fondo extranjero: "Hemos perdido la identidad como club"

Sergio Ramos y el Sevilla FC: del amor al rechazo… y del rechazo al poder

Sergio Ramos y el Sevilla FC: del amor al rechazo… y del rechazo al poder

Alineación y horario del Villarreal-Sevilla: una final en La Cerámica con la plantilla mermada

Alineación y horario del Villarreal-Sevilla: una final en La Cerámica con la plantilla mermada

La compra del Sevilla por Sergio Ramos se acelera en plena cuenta atrás por la permanencia: "Se han cerrado todos los puntos"

La compra del Sevilla por Sergio Ramos se acelera en plena cuenta atrás por la permanencia: "Se han cerrado todos los puntos"
Tracking Pixel Contents