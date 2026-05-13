Las notas de los jugadores del Sevilla en Villarreal: una remontada que puede valer una salvación

El Sevilla Fútbol Club consiguió una victoria de mérito tras remontar al Villarreal en La Cerámica que lo acerca a la salvación. Los goles de Oso, Kike Salas y Akor Adams sirvieron para dar la vuelta a los tantos de Gerard Moreno y Mikautadze en el inicio de partido.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(9) Luis García Plaza: tercera victoria consecutiva para acercar al Sevilla a la salvación con 43 puntos. El plan inicial no salió como pensaba, pero el Sevilla se repuso pasada la media hora y acabó dominando el partido en La Cerámica y demostrando que era quien más necesitaba un triunfo crucial para la permanencia.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: alguna parada importante al final a Moleiro. Bien en el juego áereo en un día de pocas ocasiones a evitar.

(8) José Ángel Carmona: probó algún pase tenso diagonal al área que encontró a Vargas y Maupay, pero estos sin acertar al recibir. Aplicado en defensa, aunque en el 1-0 es quien habilita a Mikautadze y rompe el fuera de juego. Salvó un gol en el segundo tiempo con 2-3. Se rehízo con gran acierto tras un inicio bastante pobre.

(5) César Azpilicueta: aguantó todo el partido sin estar posiblemente al 100% para hacerlo, pero las urgencias físicas del equipo y, por supuesto, las clasificatorias, lo llevaron a forzar. Mantuvo bien a la zaga cuando el encuentro comenzó a ser favorable para el Sevilla.

(8) Kike Salas: pudo evitar quizás el remate franco de Gerard Moreno en el 1-0, pero salvo dicha acción todo lo hizo bien. Creyó en él y al filo del descanso hizo el 2-2 con una gran volea después de varias subidas interesantes. Otro gol clave que dio puntos.

(6) Gabriel Suazo: con la ayuda de Oso contuvo bien a Pépé en la primera parte y en la segunda demostró aún más compromiso defensivo. No era fácil ante un Villarreal que gusta mucho de balones interiores.

(6) Djibril Sow: asistencia a Akor Adams en el 2-3. Ayudó a que el Sevilla se acercara al área cuando respondió tras los dos goles del Villarreal.

(4) Lucien Agoumé: indolente, perdido y sin cerrar la medular en el 1-0 ni intimidar a Moleiro en el 2-0. Otro partido para el olvido de un jugador por el que han pagado, inexplicablemente, dos directores deportivos. En el 2-1 puso un buen balón a Oso.

(5) Rubén Vargas: buena asistencia a Kike Salas en un partido gris del suizo.

(9) Oso: mantuvo a raya a Pépé ayudando a Suazo en labores defensivas y en ataque firmó un gran gol para meter al Sevilla en el partido. Jugador con gran proyección y quien más fe tuvo cuando el marcador pedía un paso al frente. Partido muy completo, estirando también al equipo en la segunda parte.

(5) Neal Maupay: sólo tuvo un disparo y fue frontal a las manos de Arnau Tenas. Se fajó, no paró de luchar, pero generó poco.

(9) Akor Adams: otro gol que vale oro tras uno de similar importancia al Espanyol. No estaba teniendo quizás un día brillante de cara a portería hasta que cogió ese balón y lo mandó al fondo de las mallas con un zurdazo por la escuadra del palo de Tenas. Décimo tanto en Liga.

Suplentes

(6) Juanlu Sánchez: entró a falta de veinte minutos por Vargas para ayudar a Carmona en los minutos finales.

(6) Alexis Sánchez: participó de nuevo de forma decisiva robando en la jugada del 2-3.

(Sc) Andrés Castrín: entró en los minutos finales para sumar centímetros en área y defensores que despejaran el peligro y cumplió con el cometido.

(Sc) Nemanja Gudelj: entró en los minutos finales para aguantar el resultado. Amonestado.