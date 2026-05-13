Una final por la permanencia en Villarreal con el Sevilla en venta

El Sevilla Fútbol Club llega este miércoles a La Cerámica con la permanencia en juego, el cuerpo justo tras las bajas comentadas por Luis García Plaza y el ruido institucional más que instalado en todos los estamentos de la entidad. Contra un Villarreal que tiene en su mano certificar el tercer puesto y en un partido de máxima exigencia, los pupilos dirigidos por el técnico madrileño llegan con la posibilidad de convertir la salvación casi en una realidad total si consiguen la victoria mientras el club se ve inmerso en el tramo decisivo de la venta al grupo que tiene a Sergio Ramos como cara visible.

La victoria ante el Espanyol supuso un alivio clasificatorio alivió la tabla y levantó la moral de un vestuario que se rehízo al golpe de Pamplona con dos victorias, pero nada está cerrado. García Plaza fue contundente al afirmar que con 40 puntos no vale: "No, nunca se sabe. Ahora tenemos equipos por debajo, hasta nos podríamos salvar con 40. Creo que con un punto no nos va a valer, pero no sé los puntos que pueden ser, me centro en el Villarreal, si ganamos sería increíble y si empatamos será un punto importante. Todo lo que sea sumar será positivo, vamos a un escenario complicado", reconocía el madrileño, que catalogó al choque contra los de Marcelino como "el más difícil" de los tres restantes.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El Villarreal no afronta la noche como un invitado cómodo en la pelea ajena. Al contrario. El submarino amarillo quiere rematar una temporada sobresaliente y asegurar un tercer puesto de enorme valor histórico. García Plaza ya lo avisó: "El Villarreal pondrá a todos los titulares para cerrar la temporada".

Sin Isaac y con cambios obligados por alto desgaste: así puede ser el once de García Plaza

El problema es que el Sevilla llega mermado. Isaac Romero no estará por lesión y no será el único contratiempo. Sin dar nombres para no ofrecer pistas a Marcelino, habló de jugadores que no están para más de un rato y de otros a los que los médicos recomiendan proteger desde el banquillo. "Habrá cuatro o cinco cambios". La alineación queda condicionada por las cargas, por el esfuerzo acumulado y por la necesidad de competir sin romper más piezas.

Vlachodimos apunta de nuevo a la portería. Azpilicueta, ya recuperado, puede regresar a un once en el que Castrín, Kike Salas y Oso tendrían opciones atrás. En el centro, Gudelj, Batista Mendy y Sow serán los que evitarán que el Villarreal tenga juego interior, siendo más importante su presencia probablemente sin que con balón y siendo el suizo quien quede como medio más llegador. Arriba, la baja de Isaac abre espacio para Neal Maupay Akor Adams, autor del gol que cerró la victoria ante el Espanyol, mientras Juanlu, Alexis o Ejuke pueden repartirse las bandas en función del plan y de las piernas disponibles.

Con el balón como referencia Nervión mira de reojo a los despachos. El proceso de compra del Sevilla por parte del grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital se aceleró entre el lunes, con una reunión maratoniana, y el martes, en un encuentro más comedido en el tiempo. Queda por ver, con optimismo entre las partes, las garantías de pago, pero más que nunca, el fútbol condiciona el precio y los plazos de un proyecto que, lógicamente, no tiene el mismo valor en Primera que en Segunda.

Una final por la permanencia, otra más, quizás la más compleja por el rival al que enfrentan los de Luis García Plaza, pero trabajando con el convencimiento de los últimos seis de seis puntos sumados, el Sevilla llega a La Cerámica con la ilusión de hacer un buen partido de fútbol para que las estrecheces de la temporada puedan terminar incluso antes de que acabe LaLiga.