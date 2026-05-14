Azpilicueta resalta la importancia de seguir puntuando tras la victoria del Sevilla en Villarreal: "Esto no está hecho y el domingo hay otra final"

Victoria importantísima del Sevilla FC en Villarreal para dar un gran paso por la permanencia. Los de Luis García Plaza remontaron un 2-0 inicial y esfuman la mayoría de posibilidades de descender, aunque aún no es matemático. En el once sevillista destacó la vuelta de Azpilicueta, que regresaba a los terrenos de juego tras tres meses lesionado. Al término del encuentro, el central compareció en la zona mixta ante los medios de comunicación.

Importancia de la victoria: "No había otra forma de afrontar el partido que hacerlo como si fuera el último de la temporada. No nos podíamos permitir venir aquí y no luchar. El equipo ha sacado gran carácter después de ir 2-0 perdiendo y remontar. Muy orgulloso, pero esto no está hecho y el domingo hay otra final".

Reacción tras malos resultados: "No es fácil. El golpe de Pamplona fue duro, perder ese punto en el último segundo. El equipo se ha recompuesto muy bien y la afición nos ha apoyado increíble".

Agradecimiento a la afición: "Agradecerles no solo a los 600 que han venido aquí, sino todo el esfuerzo que están haciendo en cada entrenamiento, en cada iniciativa y el ambiente que están creando en el Sánchez-Pizjuán".

Respuesta al apoyo: "La mejor forma de devolver ese esfuerzo es dejarlo todo en el campo y darles alegrías como las de esta tarde".

Estado físico: "Me encuentro bien. Llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos. Ha sido un proceso de recuperación frustrante porque siempre quieres estar antes de tiempo, pero ahora estoy listo para competir".

Mensaje al descanso: "Que estuviésemos juntos. Puede pasar que te pongas 2-0 perdiendo, pero el partido no se acaba ahí. Intentamos reagruparnos y coger confianza poco a poco".

Claves de la remontada: "Ese 2-1 nos vino muy bien y el 2-2 antes del descanso nos dio mucha fuerza. En la segunda parte el equipo ha demostrado ambición para llevarse los tres puntos en un campo donde es muy difícil ganar".