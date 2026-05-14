Kike Salas pone en valor el momento del Sevilla tras sumar su tercera victoria consecutiva: "Nos daban por muertos, pero nunca lo hemos estado"

El Sevilla da un paso al frente en la lucha por la permanencia y se aleja de la zona roja de la tabla. La remontada ante el Villarreal en La Cerámica hace que los sevillistas estén más cerca de Europa que de descender. Tras el encuentro, Kike Salas, que pasa por un gran momento de forma y se coronó con el tanto del empate, declaró ante los medios en la zona mixta.

Victoria clave del equipo: "Grandísima victoria del equipo, tercera victoria consecutiva. Era un campo muy difícil con un gran rival que nos lo ha puesto muy difícil, pero el equipo ha creído. Se nos puso complicado con el 2-0 y aun así le hemos sabido dar la vuelta".

Cambio tras momentos difíciles: "Nos daban por muertos, estábamos bastante jodidos porque lo teníamos y se nos escapó, pero nunca hemos estado muertos. El equipo ha creído, ha trabajado más y le hemos sabido dar la vuelta".

Apoyo de la afición: "Gracias a la afición por los dos partidos en casa que nos han llevado en volandas y nos han dado ese plus".

Desplazamiento de aficionados: "Un orgullo inmenso. Estamos súper agradecidos por todo el apoyo. Han estado en los momentos difíciles y hoy desde el calentamiento estaban ahí".

Gol y momento personal: "Me quedé ahí, confié en que podía llegar la pelota y le pegué con todo el sentimiento. No estoy acostumbrado a meter esos goles, pero muy contento a nivel personal".

Remontada y carácter del equipo: "Hemos empezado un poco desconectados y ellos no perdonan, pero el equipo ha creído en todo momento que podíamos darle la vuelta y así lo hemos demostrado".

Valor del triunfo: "Es un triunfo de fe, de querer, de luchar. Sienta mejor así, después de cómo hemos ganado aquí. Muy contentos por todo el trabajo y el esfuerzo".