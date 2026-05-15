Akor Adams se reivindica en el momento clave de la temporada: sus participaciones han dado 20 puntos al Sevilla FC

Akor Adams está de dulce. El delantero nigeriano del Sevilla FC ha dado un golpe sobre la mesa cuando más lo necesitaba el equipo: dos goles en los últimos dos partidos y, sobre todo, en los partidos más importantes. Gracias a su impresionante golpeo, el Sevilla remontó un encuentro ante el Villarreal que le permite respirar más tranquilo, aunque aún no tiene certificada la permanencia.

El ariete llegó en el mercado invernal para aportar en el segundo tramo de la temporada pasada como una puesta importante de Víctor Orta. El Sevilla desembolsó más de cinco millones de euros -una cantidad importante sabiendo la situación del club- para hacerse con sus servicios. A causa de una lesión en el muslo, los aficionados sevillistas no pudieron verlo más de cuatro partidos con la elástica sevillista. No anotó ningún gol, pero dejó buenas sensaciones y se dibujaba como un perfil de delantero que se echaba en falta en Nervión.

Esta temporada se ha consagrado como el delantero estrella del cuadro sevillista. Con diez goles en Primera División, supera su mejor registro desde que dio el salto a una de las cinco grandes ligas (nueve goles en Ligue 1 en la 2022/23 con el Montpellier). Su impacto este año ha sido vital para mantener vivas las opciones de la permanencia. Sin sus 13 aportaciones de gol -diez goles y tres asistencias- el Sevilla hubiera dejado de sumar 20 puntos.

Akor Adams celebra el tanto ante el Villarreal besando el escudo del Sevilla FC / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre todo, lo que más resalta es el peso que ha tomado independientemente de su situación: son cinco goles de titular y cinco de suplente. Son muchos los jugadores que ven afectados su rendimiento en función de si parten del once titular o desde el banquillo. Adams es ajeno a esto y es clave para aportar en cualquier contexto.

El momento clave de Akor Adams: gol, carácter y liderazgo

La aportación en cifras ha carburado en el momento más oportuno. Son siete goles marcados en 2026. Además, se ha convertido en el héroe de las remontadas. Ante el Villarreal, ha sumado su segundo tanto consecutivo en las dos finales que ha tenido el cuadro de Luis García Plaza. Contra el Espanyol sacó un remate perfecto pegado a la cepa del poste para darle la victoria a los sevillistas en el 92. Ante los groguet, cargó rápidamente su zurda -pierna menos hábil-. y sacó un potentísimo disparo para certificar la remontada.

No se prevé que la historia de amor entre el Sevilla y Akor Adams vaya a romperse a corto plazo. El jugador ha comentado en varias ocasiones lo bien que se siente la ciudad. El punta denunció los malos tratos que sufrió por parte de sus compañeros en el Montpellier. Ahora, cada vez que celebra un gol, besa el escudo con fuerza, con el puño cerrado en alto y mirando a su afición. Un gesto que refleja amor y pasión a partes iguales. Un gesto con el que parece decirle gracias a todos los aficionados que tanto le apoyan en estos momentos.