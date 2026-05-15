Alineación y horario del Sevilla-Real Madrid: otro gran ambiente para sellar la permanencia

El Sevilla Fútbol Club afrontará este domingo un partido crucial por la permanencia. Para sellar el objetivo, su enemigo será un Real Madrid que llega sin deberes que hacer y con el único objetivo de dignificar una imagen tocada en un pobre final de temporada para el conjunto blanco. Los de Luis García Plaza, con un empate o una victoria asegurarían un año más su participación en Primera División.

Al igual que hizo en La Cerámica contra el Villarreal, el preparador madrileño reconoció que hay algunos jugadores que necesitan todavía más horas de descanso para valorar su participación. Eso sí, dejó claro que serán nuevamente dos delanteros los que salgan de inicio ante los de Álvaro Arbeloa: "Están en ello, quedan 48 horas para el partido, hay gente cansada como Castrín, eso lo voy a saber mañana. Sé que habrá algún cambio, pero en ese bloque que manejamos día de Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, esos 14-15 jugadores, de ahí saldrá la alineación. Arriba, Akor, Alexis, Neal e Isaac, jugarán dos. No hay ninguna lesión, pero alguno que hizo grandes esfuerzos".

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Un once a decidir entre 14 o 15 jugadores

Fue muy claro Luis García Plaza al recordar en rueda de prensa que el once titular para medirse al conjunto madridista estará formado por once de los que fueron titulares en las tres victorias anteriores frente a Real Sociedad, Espanyol y Villarreal. Entre esos 14 o 15 jugadores, los descartes del madrileño serán, sobre todo, en función a los que más cansancio acumulen.

Donde nunca hay dudas es en portería, con Odysseas Vlachodimos como fijo, con Carmona también como fijo en la derecha, priorizando también físico y marcar a Vinícius, con Azpilicueta, por el cansado Castrín, y Kike Salas en el eje y Suazo en la izquierda.

Por delante, en el doble pivote, es donde más incógnitas hay, aunque Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé parten con ventaja sobre Batista Mendy y Djibril Sow. Rubén Vargas, que debe dar un paso al frente, se postula como titular en la derecha al igual que Oso, tras un gran choque en Villarreal, puede repetir en izquierda.

Arriba, entre los cuatro disponibles tras la vuelta de Isaac Romero, García Plaza es difícil que siente a un Akor Adams en racha cuyo mejor acompañante parece ser Neal Maupay por la garra que el francés le imprime a los duelos.

Al margen del once, en el plano anímico, el técnico del Sevilla reconoció la importancia de crear un ambiente como el visto en los tres partidos anteriores en Nervión: "Real Madrid, Real Madrid y Real Madrid, intentar ganar el partido y que haya otro manicomio y sacar el partido adelante, no podemos relajarnos ningún minuto. Claro que te puede ganar el Madrid, es algo que puede pasar en una situación de normalidad, pero hay que ir a full porque no está conseguido el objetivo. Hay que transmitirlo, necesitamos ir a full para conseguir la permanencia. Estamos cerca, pero no está hecho. Necesitamos hacer otro gran partido para sellar nuestro objetivo".

Horario del partido entre Sevilla FC y Real Madrid

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se enfrentarán en la jornada 37, unificada, de La Liga EA Sports este domingo 17 de mayo a partir de las 19:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ha sido el conjunto merengue el que ha vencido en Liga al cuadro sevillista, que logró su último triunfo en Liga en 2018 por 3-0 gracias al doblete de André Silva y al gol de Ben Yedder.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Real Madrid

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, correspondiente a la jornada 37 de La Liga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.