Luis García Plaza avisa antes del Sevilla-Real Madrid: "Necesitamos ir a full para conseguir la permanencia, estamos cerca, pero no está hecho"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció ante los medios en la previa del duelo liguero contra el Real Madrid de la penúltima jornada del campeonato.

Cómo se encuentran los jugadores: "Están en ello, quedan 48 horas para el partido, hay gente cansada como Castrín, eso lo voy a saber mañana. Sé que habrá algún cambio, pero en ese bloque que manejamos día de Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, esos 14-15 jugadores, de ahí saldrá la alineación. Arriba, Akor, Alexis, Neal e Isaac, jugarán dos. No hay ninguna lesión, pero alguno que hizo grandes esfuerzos".

Cambio de chip del Sevilla: "Cuando te llaman es que las cosas no van bien. Creo que primero hay que conocer a las personas, me ayuda mucho, son personalidades diferentes. Os basáis en táctica, es lo lógico, pero dirigimos a persona, porque es diferente a ver los partidos en la tele. La primera semana fue rara, ocho jugadores fuera, y hemos ido creciendo, nos queda un paso, no está hecho, hay una tendencia de que estamos salvados ya y es mentira, no estamos salvados. Real Madrid, Real Madrid y Real Madrid, intentar ganar el partido y que haya otro manicomio y sacar el partido adelante, no podemos relajarnos ningún minuto. Claro que te puede ganar el Madrid, es algo que puede pasar en una situación de normalidad, pero hay que ir a full porque no está conseguido el objetivo. Hay que transmitirlo, necesitamos ir a full para conseguir la permanencia. Estamos cerca, pero no está hecho. Necesitamos hacer otro gran partido para sellar nuestro objetivo".

Real Madrid: "El Madrid siempre es el Madrid. Hace poco jugó en el campo del Espanyol, que se jugaban la vida y ganaron 0-2. Tiene a los mejores jugadores del mundo. He ganado a Madrid, Barça y Atlético, pero tienen jugadores que son capaces de ganar un partido solos. Tenemos que saber que esos jugadores están ahí, que no ha salido la temporada como pensaban, pero como te descuides te enchufan dos. Como no hagamos un gran partido perderemos, pero porque es la lógica. Si nos cuesta ganar a cualquier rival un mundo, pero ojalá, llevamos tres victorias y enlazar una cuarta que te lleva a un objetivo sería... En cuanto perdamos el modo supervivencia...".

Mantener tensión interna: "No estamos salvados, los futbolistas no se van a relajar. Cuando se pierde es relajación y cuando se gana es que van a tope y no. El otro día el equipo ganó y remontó porque jugó bien. Gerard el gol es un ataque de 4 contra 7 nuestros y jugadores de ese nivel meten el gol. En el de Moleiro estábamos desajustados con su posición. No siempre es intensidad, a veces son cuestiones futbolísticas y aparece el nivel de los jugadores, que los tenemos buenos también. Desde el primer día he vivido tres ambientes en casa que han sido un espectáculo y el domingo tiene que ser igual. Dependemos de nosotros, si ganamos está hecho, incluso empatando. Vamos a intentar ganar, hay que salir a ello y luego puedes perder o empatar. Que el Madrid note que lo damos todo, que el equipo va y podemos llegar al objetivo".

Vuelta de Isaac: "Sí, está. Tras el segundo partido, pensaba que estaba mejor, las sensaciones eran mejores pero llegó al mismo nivel y decidimos darle más descansos. A lo mejor no está al 100% para jugar todo el partido pero está. Marcao solo ha hecho la activación por el grupo, me alegro por él".

Nivel de Akor Adams y goles decisivos: "Los últimos partidos llevamos seis goles y repartidos. Pero está claro que Akor, el rato del Espanyol y el otro día ha estado a muy buen nivel y ojalá siga así. Esto es una labor de conjunto, en ataque el equipo en Villarreal estuvo muy bien, jugamos muy bien al fútbol y generar, y cuando lo haces todos tienen que aportar. Ojalá Akor siga aportando y le enchufe al Madrid".

Definición de aventura sevillista y cantera: "Cuando termine hablaré. Los canteranos, al final lo dije el otro día. Marcan los dos, este no es el Sevilla de los grandes fichajes ni nada, es el Sevilla que tenemos que ver. No tengo miedo en poner a nadie. Me da igual la edad, pongo lo que creo. Están haciendo los canteranos un papel que es de valorar, llevan al Sevilla dentro y cuando va mal el club sufren mucho. Juegan los que tienen que jugar".

Acuerdo de Sergio Ramos para comprar el Sevilla: "Uno no es ajeno a nada, no quiero saber nada, estoy centrado sólo en el partido. Al final, yo, entrenador, lo que depende de mí es lo que hagan mis jugadores. Madrid, como la semana pasada Villarreal, y nada más".

Alexis Sánchez mejora al Sevilla en los segundos tiempos: "Mi valoración es que es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota y sobre todo, lo que tengo que destacar es su implicación, estoy muy contento con él. Está siendo el jugador más importante en las segundas partes porque los partidos están más abiertos y rotos, valoro que pueda entrar desde el principio, pero es incluso más decisivo que los que juegan de titular. Ellos quieren jugar cuanto más mejor, pero lo importante es la calidad de minutos y en eso Alexis está siendo espectacular. Alexis sabe que el entrenador y el grupo necesitan que sea decisivo para nosotros. Su calidad no la voy a descubrir yo, pero tiene mucha implicación".

Entre descenso y Conference: "Tiene posibilidades de jugar contra el Real Madrid y nada más, mi pensamiento es el día a día y el partido. Quiero certificar el objetivo para el que me firman aquí. Cuando me llaman, me dijeron si era capaz de hacer tres victorias porque todos pensamos que valdría con ellos, pero no, ni con cuatro es suficiente. Hay que seguir apretando los dientes y yendo al máximo, tenemos que conseguirlo por nosotros, por los 600 que fueron el otro día con el Sevilla. Tenemos que hacerlo por los jugadores y la afición, sacar el partido adelante por nosotros. Lo que depende de ti es lo que tienes que luchar".

Clave del éxito: "Vienes de un partido malo como fue Levante y vas a Osasuna, un rival muy fuerte en casa y haces muy buen partido y pierdes de esa manera. Esa imagen que vimos demuestra que tenían alma, lo transformé para ellos y les dije que el fútbol era muy ingrato, fuimos por ahí. Si hacemos las cosas como en Pamplona el fútbol te tiene que sonreír y el día del Espanyol ocurrió. La afición en casa ha sido vital, pero tenía ganas de ganar fuera y demostrarnos que podemos hacerlo y mirar al futuro con optimismo. Todo pasa por ganar el domingo".